Adara Molinero, abatida tras lo que le ha ocurrido ahora por las secuelas de ‘Supervivientes’

Adara Molinero ha terminado en el hospital, atendida de urgencia, como así ha contado a sus seguidores. Las alarmas han saltado entre ellos. Y todo, por unas quemaduras de segundo grado en la clínica a la que había acudido para quitarse las manchas y cicatrices que aún persistían en sus piernas después de ‘Supervivientes’. Nada más salir de esa clínica, la influencer tuvo que marchar a toda prisa al hospital.

«No había subido nada todavía porque he estado en shock. Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de ‘Supervivientes’. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel es delicada. Como él es dermatólogo pensé que era normal lo que me estaba haciendo», ha empezado explicando.

«Al acabar los tres láser, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto la plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío, cosa que me daba más dolor todavía. Tuve que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar nada las heridas», ha proseguido relatando Adara Molinero.

«Me tuve que ir a urgencias. Me pusieron gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación. No sabéis la noche que he pasado. Estoy a base de Enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo las curas», ha continuado desolada y mostrando la impactante imagen de cómo le han dejado.

«Me han destrozado la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado», asegura Adara Molinero, que no entiende «cómo es posible que un dermatólogo te haga esto».

Es por eso que ella, muy disgustada, ha hecho público el nombre del profesional que le ha realizado el fallido tratamiento y de la clínica estética en cuestión, siendo así un golpe a su imagen. Además, ha anunciado que va a emprender acciones legales contra el responsable.