Adara Molinero anuncia su retirada, explica el verdadero motivo y asesta un palo a Telecinco

Adara Molinero en estado puro. Una vez más, tras atacar públicamente a quienes le han respaldado y han dado la cara por ella, saca su lado victimista y denuncia un linchamiento hacia su persona. El mundo contra ella.

Es lo que ha ocurrido después de que Miguel Frigenti se pronunciara, este domingo en el debate de ‘GH DÚO’, sobre la publicación en la que le llamaba «traidor» por defender el concurso de Ivana Icardi. Ya saben que es la archienemiga de la madrileña y, como su rencor no tiene límites, es incapaz de olvidar el pasado.

Por ello, no pudo soportar que el colaborador de Telecinco se confesara a favor de su salvación la semana pasada. «Adara tiene el dedo muy largo. He defendido a Ivana porque me ha gustado mucho el concurso de Ivana y me ha llamado traidor en Twitter. No me doy ni por aludido, porque ese tuit le define más a ella que a mí. Es la sombra que siempre me persigue. Yo estoy aquí para juzgar concursantes y no vengo a defender a nadie con base a amiguismos. Intento ser lo más objetivo posible y voy a seguir haciendo mi trabajo», replicó Frigenti.

Además, terminó por sentenciar su relación con la hija de Elena Rodríguez al señalar que ni Adara ni Aitor Molinero han querido ir a plató defender a su madre. «Me parece muy mal que no quieran venir a defender a su madre, lo que quieren es tener aquí vasallos, que vengan ellos. Tiene mi teléfono, me podía haber escrito o llamado, en lugar de ponerme a los pies de los caballos en Twitter para mandarme a todos sus fans a ponerme verde. Adara no quiere amigos, quiere fans, y yo no doy el perfil», remató.

Esto dio lugar a un gran revuelo en redes entre los fanáticos seguidores de Adara y los que están a favor de Miguel Frigenti, pues también son muchos los que se muestran francamente decepcionados con la exconcursante de ‘Supervivientes’. Y por eso la joven ha tomado una decisión drástica a fin de proteger el concurso de su madre.

«Me retiro. Lo único de lo que está sirviendo que yo esté aquí es para que haya un linchamiento hacia mi y hacia mi madre», denuncia. «Lo único que se pretende es que vaya a plató y eso no va a pasar», añade, siendo un palo hacia el reality de Telecinco. «A mis seguidores, nos vemos en insta como siempre», concluye. ¿Tendrá todo esto consecuencias para Elena y será la expulsada esta semana?