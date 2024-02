Adara Molinero llama «traidor» a Miguel Frigenti y esta es la causa de su estallido

Aunque no esté concursando en ‘GH Dúo’, Adara Molinero vuelve a ser una de las protagonistas de la segunda edición del reality. Y es que su madre, Elena Rodríguez, es una de las concursantes, y aunque Adara no esté en el plató defendiéndola, no duda en sacar la cara por ella a través de las redes sociales, defendiéndola con uñas y dientes.

Aunque eso le ha llevado a enfrentarse con uno de sus mejores amigos dentro de Telecinco, Miguel Frigenti. El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ forjó una gran amistad con Adara tras haber participado juntos en ‘Secret Story’. Además, ambos se han apoyado y defendido en numerosas ocasiones por otros concursos o polémicas.

Pero el posicionamiento de Frigenti de cara a la próxima expulsión en ‘GH Dúo‘ ha hecho estallar a la ganadora de ‘GH VIP 7’, quien incluso ha tachado de «traidor» a su amigo. Mayka Rivera, Ivana Icardi, Ana María Aldón y Marta López se jugarán su permanencia en el concurso el próximo jueves. El colaborador se ha posicionado públicamente frente al grupo mayoritario, en el que también está Elena, la madre de su amiga.

Adara Molinero explota contra Miguel Frigenti: «Traidor»

«Hay que salvar a Ivana y a Ana María. Es urgente bajar los humos de la chupipandi», escribía el experto en realities en su cuenta de X, antes Twitter. Un comentario que enfadaba muchísimo a Adara, quien no tardaba en reaccionar dejándole claro que, desde ese momento, rompían su amistad. «En esa supuesta chupipandi está mi madre. Traidor», sentenciaba ella.

En esa supuesta chupipandi está mi madre. Traidor https://t.co/c0mFjOdv4s — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) February 5, 2024

Se desconoce el motivo por el que Adara Molinero no está defendiendo a su madre en el plató de ‘GH Dúo’, ya que quien ejerce de defensor de Elena es su hermano, Aitor. Hay quien piensa que ha declinado acudir al plató para no tener que verse las caras con los hermanos Onestini después de su tormentosa ruptura con Gianmarco. Cabe recordar que el hermano de este, Luca, fue el primer expulsado de ‘GH Dúo 2’.

Según publicó la revista ‘Lecturas’, fue Elena la que puso a su hijo como su defensor, quizá para impulsarse como nuevo rostro televisivo. De hecho, ya se apunta a Aitor como futuro concursante de la próxima edición de ‘Supervivientes’.