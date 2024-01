Una invitada de ‘Y ahora Sonsoles’ clama por lo ocurrido con Miguel Lago: «Te has equivocado»

Miguel Lago la ha vuelto a liar este viernes en ‘Y ahora Sonsoles’ durante una conexión. El espacio de Sonsoles Ónega abordaba el tema de Loles Salido, una vecina de Cazalilla (Jaén), que ha denunciado al párroco del pueblo tras no permitirle ser Hermana Mayor de la cofradía de San Blas tras ser elegida por sorteo.

Al parecer el párroco le ha denegado a Loles poder ser nombrada Hermana Mayor tras casarse en dos ocasiones. «Primero, hablemos con la pecadora«, soltaba Miguel Lago con cierta sorna antes de conectar con la invitada del programa.

«Loles, no le haga ni caso. ¿Qué ha pasado?», le decía por su parte Sonsoles Ónega al saludar a la mujer e interesándose por su caso. «Ha pasado lo que no pasó hace 16 años. En las mismas circunstancias, sí pudo ser», le respondía ella. «Lo único que ha cambiado es el párroco. La pecadora y los pecados siguen siendo los mismos», añadía también con cierta ironía Loles después de escuchar como le había llamado Miguel Lago.

Tras ello, Loles le explicaba a Sonsoles Ónega que hace 16 años cuando estaba embarazada de su hijo, fruto de su segundo matrimonio si que pudo haber sido nombrada Hermana Mayor de la Cofradía de San Blas pese a estar casada en segundas nupcias.

Por tanto, la negativa de su nombramiento a día de hoy no se entiende. Por ello, ‘Y ahora Sonsoles’ trataba de hablar con el párroco, pero este se negaba a dar declaraciones. Tras ello, Loles seguía denunciando su situación ante las cámaras de Antena 3. «Este hombre no da ejemplo y no ha entendido la palabra de Dios», aseveraba la invitada.

🗣️ Loles, indignada, le niegan ser la hermana mayor de una cofradía por divorciada en un año que iba a ser muy especial para ella.#YAS26Ene



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/X9z32Ud02f — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 26, 2024

Miguel Lago, obligado a aclarar su broma a una invitada

Justo después, Loles Salido no dudaba en dirigirse a Miguel Lago porque no le había sentado nada bien la broma que le había hecho al inicio de la entrevista. «Perdona, Miguel, he oído tu comentario. Te lo quería aclarar. Yo, como pecadora adúltera, lo reconozco, no me puedo acercar a comulgar y no puedo ser Hermana en una directiva, de presidenta», le soltaba de primeras.

«Pero quiero dejar claro que yo sería Hermana Mayor de fiestas, que eso no conlleva ningún cargo. Sé hasta puedo llegar. Aquí el problema lo tiene el sacerdote, que se ha negado. Hubiera sido tan fácil como sacarme del bombo. Encima hay gente que me acusa de hacer daño a la Iglesia», sentenciaba Loles.

«Miguel, te aprecio muchísimo y soy una gran admiradora, pero en eso te has equivocado. Sé cuáles son mis derechos», insistía la mujer. «No, no, Loles, me has entendido mal. En ningún momento. Más allá de que estemos con la broma de pecadora o no pecadora, si quieres te doy mi opinión en serio. Tienes a la gente de tu lado y ese amor por la cofradía. Tienes toda la razón», le replicaba Miguel Lago reculando en su comentario.