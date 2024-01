Un exreportero de ‘Socialité’ habla sin tapujos sobre María Patiño y hace este vaticinio

Jorge Moreno se ha convertido en una de las caras del fin de semana gracias a sus famosas ‘últimas horas’ del programa ‘Fiesta‘ en el que, además, es el coordinador junto a José Ángel Leiras. Ahora, el periodista se ha sincerado con la revista ‘Semana’ sobre cómo es trabajar con Emma García y también como fue su paso por ‘Socialité’ con María Patiño, donde ejerció de reportero.

Él dice estar encantado en el programa del fin de semana de Telecinco: «Con la sensación de navegar en el barco correcto. Con la mejor tripulación que existe y con las ganas de seguir festejando los datos que hacemos cada fin de semana. El equipo es lo más importante. Tenemos el mejor. Gracias a ellos la gente conecta con nosotros y eso es apasionante».

Además, estas Navidades, Jorge Moreno sorprendió a todos con su gran interpretación de Raphael en ‘Fiestavisión’. Una faceta suya hasta el momento desconocida: «Amo a Raphael desde que era un niño. En el colegio lo imitaba mucho y esto ha sido otro sueño hecho realidad. El primero fue conocerlo en persona. He recibido muchísimos mensajes de seguidores que se han sorprendido como tú al verme cantar. A ver, no soy cantante pero cuando me arranco, voy con todo», reconoce en ‘Semana’.

Sobre cómo es trabajar con Emma García, el periodista confiesa que es «toda una responsabilidad. Ella también es periodista y sabe que esto es un reto a superar cada fin de semana. Es comprometida y muy profesional pero, sobre todo, mantiene esa cercanía con el equipo que estimula mucho. Los colaboradores también lo notan y eso es importante».

Jorge Moreno se sincera sobre cómo ve los cambios en ‘Socialité’

Antes de ser coordinador de ‘Fiesta’, Jorge Moreno fue reportero de ‘Socialité’. Y cree que al programa no le afectará el cambio de presentadora: «Está consolidado y en el equipo hay compañeros muy buenos. A María Verdoy la van a acoger con los brazos abiertos. Estoy seguro. Les irá fenomenal».

También reconoce que ha podido hablar recientemente con María Patiño, a la que ve «bien. Tranquila. La incertidumbre es lo que la tenía más desanimada. Como ella misma dice, ‘yo no estoy con quién no quiere estar conmigo’. Ya está. A otra cosa. Ella ha llevado fenomenal el formato a lo más alto. Al igual que yo, María es una curranta de este oficio y muy pasional. Con esos ingredientes es imposible que te vaya mal en la vida. Le irá bien, seguro», sentencia.