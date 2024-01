Un actor de ‘La Promesa’ larga sin tapujos por qué temió por su despido de la serie de TVE

Los espectadores más ojo avizor de ‘La Promesa’ seguro que se dieron cuenta del momento en el que Feliciano, el personaje que interpreta Marcos Orengo, apareció de repente con una mano escayolada. Algo sobre lo que el propio actor se ha pronunciado en una entrevista a Lecturas y en sus redes sociales.

El intérprete ha explicado que ese contratiempo de salud fue resultado de unos ensayos para rodar una escena dura. Muchos la recordarán: se trata de aquella en la que Feliciano se desahogó en mitad del bosque tras enterarse de que Petra era realmente su madre y no su hermana como le había hecho creer toda su vida.

«Fue un exceso de emoción. Nunca me arriesgo tanto. En esta secuencia, que era muy importante, quise hablar con los de guion porque yo estaba solo. Era una escena sin más actores, en medio del campo. Era muy potente y quise hacerlo con mucha energía. En los ensayos quise hacerlo muy bien para después no tener que retomarlo y hacerlo de una, pero el árbol me ganó la batalla», declara a la citada revista.

Y es que Feliciano, en un ataque de ira, rabia y frustración, golpeó uno de los árboles con vehemencia. Una escena que se pudo ver en aquel capítulo de ‘La Promesa’ en el que se destaparon sus verdaderos orígenes. «Fue con el primer puñetazo y eso que el tronco estaba protegido. No pensé que le iba a dar con tanta fuerza», ha desvelado. De hecho, según sus palabras, lo que se emitió en TVE fueron los golpes ya con la mano rota.

Sin embargo, eso era algo que no sabían ni él ni el equipo de la serie de Bambú. «Sentía un poco de dolor pero yo movía los dedos perfectamente. Se preocuparon mucho pero yo quise seguir porque estaba bien. La sorpresa vino después cuando me hicieron la radiografía», ha compartido en esa entrevista con Lecturas.

Ante estas circunstancias, Marcos Orengo asegura que se sintió muy mal con la productora de ‘La Promesa’ porque irremediablemente tuvieron que parar el rodaje por ‘su culpa’ y llegó a temer por su salida o despido de la ficción. «El error fue mío. Temí porque tuvieran que sacar al personaje y después no volviera. Se pudo salvar y todo el equipo estuvo siempre remando hacia delante», reconoce el joven actor.

Marcos Orengo, Feliciano en ‘La Promesa’, habla de las consecuencias

Además, el propio Orengo compartió todo esto con sus seguidores en Instagram, dando así la explicación de cómo se rompió la mano, de cómo todo el equipo le cuidó mucho y de las grandes consecuencias que tuvo este percance para el plan de grabación. Con especial mención a Josep Cister, el creador de la serie: «Gracias a Josep, por no tirarme por una ventana y poner todo a favor para encontrar la manera de justificar que Feliciano también se rompió la mano». También a los directores «por los tremendos dolores de cabeza y las risas que pasamos intentando esconder el cabestrillo» y por supuesto «al equipo de guion que tuvieron que cambiar secuencias y diálogos para que todo cuadrase bien».

«A Patri y todo su equipo de dirección, que tuvo que mover miles de horarios y reorganizar muchas cosas que ya estaban organizadas para que a mí me pudiesen operar, descansar y que me hiciesen las curas. Al equipo de vestuario que tuvo que abrir una chaqueta entera para que entrase mi escayola por la manga y vestirme y desvestirme todos los días. Al equipo de maquillaje y peluquería por ponerme la venda cada mañana y luego quitármela cada 2 por 3 porque me daba mucho calor A Alberto y su equipo de producción, que siempre estuvo al pie del cañón para que no me faltase de nada en ningún momento», prosigue el intérprete que da vida a Feliciano en ‘La Promesa’.