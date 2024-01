Sonsoles Ónega entra al trapo con esta inequívoca pulla a Ana Rosa en plena emisión

Desde que Sonsoles Ónega se estrenó en las tardes de Antena 3 con ‘Y ahora Sonsoles’ uno de los comentarios más repetidos es cómo el programa no lleva publicidad. De hecho, tanto Ana Rosa Quintana como su sobrino Kike Quintana han llegado a incluso a hablar sobre ello en pleno directo en ‘TardeAR’.

Y es que durante meses, ‘Y ahora Sonsoles’ estuvo blindado de publicidad sin emitir ni un solo anuncio. No obstante, si que fue introduciendo algunas publis dentro del propio programa con la propia Sonsoles Ónega. Tras meses sin ella, Antena 3 decidió introducir un breve bloque publicitario.

Sin embargo, con su ampliación de horario y con la llegada de ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco, Antena 3 volvió a optar por proteger el programa de Sonsoles Ónega dejándolo sin ningún parón para publicidad para evitar así la fuga de espectadores.

Algo que ha generado que en ‘TardeAR’ le hayan lanzado varias pullas a Sonsoles Ónega. Uno de ellos fue Kike Quintana al decirle a su tía que «hay otra gente que va sin publicidad, a ver si aprendes». Pero también la propia Ana Rosa Quintana ironizó sobre ello en su primer mes en las tardes de Telecinco. «Gracias a dios tenemos publicidad. Es verdad que compites peor porque otros no tienen, pero los que tenemos estamos muy contentos de que nuestra empresa prospere y nos pague los sueldos a todos«, llegó a soltar la presentadora en directo.

Hasta ahora Sonsoles Ónega se había mantenido en un segundo plano sin entrar a rebatir a sus rivales. Sin embargo, este jueves, la presentadora no se ha contenido al contestar de forma indirecta a esas palabras que tanto han empleado desde ‘TardeAR’ y la que fue su jefa en Telecinco.

Todo era en un momento en el que Sonsoles Ónega veía como Mónica Cruz, que iba a entrar al plató para hablar de ‘El desafío’ se marchaba. «Mónica no te vayas. Es que además como hago dos programas. Dos programas no, dos horas de programa sin publicidad, que le vamos a hacer, no puedo beber mucha agua porque sino… Y no puedo ir al baño», soltaba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.

«Por eso yo quiero que venga la publicidad, a pesar de lo que dicen por ahí», añadía en clara alusión a las críticas desde su competencia provocando la risa de sus compañeros. «Quiero que venga la publicidad para poder hacer pipi», concluía.