Sandra Barneda pone la mordaza a Antonio Montero por lo que hace en ‘Así es la vida’

Si hay dos colaboradores de ‘Así es la vida‘ que suelen generar debate y tensión entre sus compañeros son José Antonio Avilés y Antonio Montero. Este lunes, el que fuera colaborador de ‘DEC’ y ‘Sálvame’ se revolvía en su asiento contra las declaraciones de Julián Contreras Jr. en ‘¡De Viernes!’. Algo que hacía que se enervara con Gema Fernández, que intentaba dar la cara por Julián ante Fran Rivera.

Y es que nada más emitir un vídeo resumiendo lo que dijo Julián Contreras Jr. tanto Antonio Montero como Almudena del Pozo dejaban claro que había dicho muchas mentiras. Pero Gema Fernández se enfrentaba a ellos. «Dice muchas mentiras y muchas verdades porque es lo que vivido él», defendía la colaboradora.

«O no. ¿Por qué dice todo el mundo esa frase tan ridícula de es como lo vivió él? No, es como le interesa contarlo. ¿Por qué nos empeñamos en decir que cuando alguien cuenta algo es la verdad? Yo he hecho miles de entrevistas en las que me han engañado», le replicaba Antonio Montero a su compañera.

«Es que me indigna», aseveraba Antonio Montero al ver como sus compañeros le miraban al ver como se ponía al hablar de este asunto. «Es la chaqueta», bromeaba Antonio Sánchez Casado mientras que Gema Fernández ironizaba con que era la silla. «Es la silla de Avilés», soltaba la colaboradora bromeando así con que a Antonio le había poseído el espíritu de Avilés.

Sandra Barneda tiene que parar a Antonio Montero

Gema Fernández y Antonio Montero en ‘Así es la vida’.

Justo entonces, Sandra Barneda paraba a Antonio Montero y le pedía que dejara terminar a su compañera. «Vamos a dejar que termine Gema de decir que verdades y mentiras ha contado y después vamos con Antonio», remarcaba la presentadora.

Después, Antonio Montero no dudaba en dar la cara por Ángela Portero tras ver el rifirrafe que vivió la colaboradora de ‘¡De viernes!’ con Julián Contreras. «Ángela era la mujer de Álvaro García Pelayo, que era como un padre para Fran Rivera. Este chico, Julián está en el programa que de alguna manera está participado por estas personas. Si se hubieran empeñado en taparle la boca como él dice no le habrían llamado. Él ha hablado cuando le ha dado la gana y en esta ocasión tendría que estar agradecido a que haya hablado su hermano», sentenciaba.

Posteriormente, tras recordar lo que contó Julián Contreras de los malos tratos que recibió su madre, Gema Fernández se revolvía contra Antonio Montero por cuestionar a Carmina. «No me gusta que estés metiéndote con Carmina porque aunque suene a demagogia, es que este chico tiene razón, bienvenido al mundo de las mujeres maltratadas», trataba de decirle Gema a su compañero.