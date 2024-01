Julián Contreras desentraña este veto orquestado por Fran Rivera en ‘De Viernes’

Julián Contreras ha sido el primer invitado del 2024 en ‘¡De viernes!‘. El hijo pequeño de Carmen Ordoñez se sentó este viernes, 5 de enero, en el programa nocturno de Telecinco para responder a todo lo que su hermano, Fran Rivera, dijo sobre él en ese mismo plató.

Precisamente Julián Contreras concedió esta misma semana una exclusiva en la revista ‘Lecturas’ donde tacha al torero de «machista, clasista y acomplejado», así como de «un mediocre intelectual». Además, aseguró que su hermano está obsesionado con el dinero, algo que volvió a dejar claro en el programa que presenta Santi Acosta y Beatriz Archidona.

El joven es consciente de que su hermano mayor asumió muchos gastos familiares. Sin embargo, no solamente no se lo agradeció, sino que lo utilizó para lanzarle un reproche: «Sé quién pagaba mi colegio porque mi hermano se encargó de repetírmelo muchas veces. Cuando yo dejé los estudios, él me llamó y me dijo: ‘¡Podías haberlo dicho antes y nos habíamos ahorrado el colegio'».

Julián Contreras acusa a su hermano de vetarle en televisión

Pero la acusación más grave que Julián Contreras lanzó contra Fran fue decir que éste le había vetado para trabajar en televisión: «Yo siempre quise trabajar en este mundo y mi hermano me vetó en muchas productoras. Él desprecia todo esto y a todos los que se dedican a esto». Ante esta acusación, Ángela Portero le ha recordado sus numerosas entrevistas en programas de Telecinco, así como su participación en realities como ‘Gran Hermano’.

Para explicar el distanciamiento con sus hermanos, Fran y Cayetano, se ha remontado al año 2004: «Mi madre se despierta en muy mal estado un día y la llevamos al hospital. La doctora me dice: ‘No sé cómo está viva, pero por esta vía la queda poco’. Ella no quiso quedar ingresada. Ese día nos reunimos en casa y tuvimos una conversación. Fran dijo que estaba harto y que no va a colaborar más. Ahí empezó todo», recordó Julián.

«Después retomamos el contacto, con sus más y sus menos. Y la ruptura total fue la boda de Cayetano. Yo me sentí mal tratado, nadie se acercó a hablar conmigo», asegura Julián Contreras. Una semana después, acudió al ‘Deluxe’ para contarlo y ahí la relación de los hermanos se rompió por completo.

El escritor ha explicado que contactó con Cayetano hace poco más de un año: «Cuando pasó el Covid, llamé a Cayetano y le dije que toda la situación me había hecho reflexionar y que podíamos intentar retomar la relación». Sin embargo con Fran la cosa fue muy distinta: «La relación se rompió por una cuestión económica, por su parte, no por la mía. Dice que desaparecí y debo ser del Mossad porque ¿no puedo dar conmigo nunca más?».

Julián vuelve a arremeter contra Fran

Sobre la entrevista que concedió el torero en ‘¡De viernes!’, Julián Contreras deja claro que no la vio, «pero me llamó todo el mundo para contarme lo que dijo. Me dolió mucho y no lo entendí para nada. El relato que contó sobre mi madre no es cierto y es dañino. Mi madre no era una drogadicta, tenía un problema con las benzodiacepinas. No estoy de acuerdo ni en el contenido ni en el continente. Lo primero me sorprende verlo aquí cuando a mí me han recriminado haber contado mi vida».

Tras ver el resumen de la entrevista de su hermano en el programa de Telecinco, ha mostrado su indignación: «Me vais a tener que traer oxígeno. Esto me levanta el estómago, es una distorsión, una película que él se quiere creer». «Yo supe que mi madre era maltratada porque me lo confiesa su maltratador. Una noche me dice: ‘He tenido que pegar a tu madre’. Yo se lo cuento a Francisco. Le dije que estaba pegando a mamá y me dijo: ‘Si hace falta llámame que voy en barco, tren o lo que sea’. Y lo que hizo fue llamarla y ella se lo negó», recuerda Julián Contreras.

«Es indignante tener que escuchar su versión, que él no lo sabía, que se enteró cuando vio las fotos… Yo se lo conté mucho antes, pero él huía de todo esto porque le lastraba públicamente», sentencia el joven.