Sandra Barneda impacta al revelar por qué se detuvo el rodaje de ‘La Isla de las Tentaciones’

Sandra Barneda ha contado varios secretos del rodaje de ‘La Isla de las Tentaciones 7‘ en su perfil de TikTok. En primer lugar, ha desvelado que las primeras hogueras de los chicos y chicas y la de confrontación entre Andrea y Álvaro las grabó sintiéndose «fatal». «Me encontraba terriblemente mal grabando y el principio todo era pa-pa-pa», ha compartido.

«Fui al servicio médico, me hacen un cultivo, tenía unas anginas que no podía ni tragar con el calor que hacía, me ardía la garganta. Entonces me tuvieron que poner el antibiótico. Encima, con todo lo que pasó, imaginaos estando mala… Una cuando está mala pues todo lo dramatiza mucho más porque no te encuentras bien. Yo cuando terminé dije: ‘¿pero y ahora qué hacemos?’ Se nos acababan de ir dos parejas, ¿qué hacemos?», ha proseguido.

«Nos quedaban tres parejas y estábamos a tomar por saco (en República Dominicana) y además se fueron fulminantemente. Yo me quedé que dije: ‘¿y ahora qué?'», ha añadido Sandra Barneda.

Por otro lado, la presentadora del reality de Telecinco también ha revelado una de las escenas más emotivas para ella, pero a la vez la más dura. «Para mi uno de los momentos más bonitos y más difíciles al final es el desembarco porque es el momento en el que yo voy a conocer a las parejas y es un día de grabación muy largo, donde grabamos muchas horas expuestos al sol. La grabación es muy dura. Cuando los concursantes han estado en el catamarán, se han mareado de la leche y hemos tenido que parar la grabación», ha explicado.

«Vosotros decís ‘pero qué maravilla de plano’, pero eso implica estar expuestos al sol y con los chorretores que te caen», ha contado Sandra Barneda, para, acto seguido, profundizar en ese instante en el que tiene que andar descalza por una arena abrasadora.» Cada vez que me dicen ‘aléjate, aléjate y descalza’… me puedo hacer hasta ampollas porque arde. Además, te dicen que no vayas por la zona que está mojadita y que disimule y ande con elegancia. Tampoco es que lo consiga mucho, pero lo intento y me arden los pies», ha declarado.

«Luego vienen corriendo (de producción) y me traen las zapatillas para volver», ha señalado. «Siempre, cuando paramos, intentan traerme un paraguas o agua y hay un momento en el desembarco en el que yo a veces he sentido que me caía redonda, pero bueno, es que no hay otra manera de grabarlo. En fin, es duro, es duro», ha zanjado Sandra sobre esa tremenda cara B del rodaje de ‘La Isla de las Tentaciones’.