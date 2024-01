Paloma García-Pelayo desmonta la gran mentira que Gabriela Guillén coló en ‘De Viernes’

La entrevista de Gabriela Guillén en ‘De Viernes’ hablando de Bertín Osborne ha dado el salto a Antena 3 en ‘Y ahora Sonsoles’. Así, Paloma García-Pelayo no se lo pensaba al desmontar algunas de las cuestiones que Gabriela había asegurado en el programa de Telecinco.

Pero la primera en dejar claro que la entrevista de Gabriela Guillén en ‘De Viernes’ no había aportado nada nuevo fue Lorena Vázquez. «Realmente ya había dicho todo en este plató. Me fui a la competencia para ver la entrevista pero a mí me aburrió bastante porque todo lo que dijo Gabi ya te lo había respondido a ti», aseveraba la colaboradora.

Después era Beatriz Cortázar la que exponía que el titular que había dado Gabriela es que sus abogados ya estaban estudiando el tema de las pruebas de ADN. En ese sentido, Paloma García-Pelayo daba un paso para desmontar algunas de las palabras de Gabriela Guillén.

«Yo creo que ella entró en algunas contradicciones. Algunas informaciones que nos dijo a nosotros aquí en plató entró en algunas contradicciones. En otras afirmaciones no terminaba de explicarse bien y creo que el titular evidentemente es que sus abogados están estudiando lo de la demanda de filiación», remarcaba de primeras la colaboradora.

«Yo no he podido hablar con Bertín, pero según el entorno la entrevista no ha sentado bien. Y hay contradicciones, hay cosas que no son verdad. Pero al final se enfrenta la palabra de uno contra la del otro. Al final lo que esperan es que todo se aclare con la única verdad que es la prueba de filiación», añadía Paloma García-Pelayo.

Era entonces cuando Beatriz Cortázar se preguntaba por qué entonces no era Bertín Osborne el que daba el paso para solicitar esas pruebas. «¿Por qué no lo hace Bertín que es el que lo ha pedido y ha dicho? Es que no lo entiendo», aseguraba la colaboradora. «Están a la par. Bertín lo ha dicho primero, lo que desconocemos es si ha iniciado el trámite. Y ella también lo ha dicho», contestaba Paloma.

«Pero en las transferencias se contradecía, no terminaba de decir lo que es verdad. No hay solo dos transferencias Gabriela, tú lo sabes. Son bastantes más pero se empeña en decir que son solamente dos», sentenciaba Paloma García-Pelayo.