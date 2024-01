Miguel Lago se mete en un jardín en ‘Y ahora Sonsoles’ ante lo ocurrido en una entrevista: «Absurdo»

Este miércoles, 17 de enero, ‘Y ahora Sonsoles’ ha contado con la presencia de Francisco Javier, una mujer soldado, tal y como reconoce su DNI. Sus declaraciones no han gustado nada a Miguel Lago, que no ha dudado en enfrentarse a ella.

Francisco Javier ya entró mediante una conexión en directo el martes en el programa presentado por Sonsoles Ónega. Y lo hacía con una clara reivindicación: poder usar los vestuarios de sus compañeras. Pero, tras enzarzarse con los colaboradores del plató, acabó abandonado la conexión. Y es que, aunque defiende que es una mujer, su apariencia es la de un hombre cisgénero.

Para defender su postura, ha acudido un día después de su polémica intervención al programa vespertino de Antena 3. Pese a que en ocasiones la invitada se refería a sí misma en masculino, seguía defendiendo que no tiene que parecer una mujer para serlo. Francisco Javier aseguraba ser transgénero y que, gracias a la ley trans, ha podido cumplir su deseo. Sin embargo, ha sido incapaz de explicar por qué se siente mujer.

Sonsoles Ónega ha intentado empatizar con la invitada. No obstante, le ha resultado muy difícil, ya que sus argumentos eran poco coherentes. La periodista le ha preguntado por qué no ha querido cambiarse el nombre, ya que la ley la reconoce como una mujer. Su respuesta ha sido cuanto menos sorprendente: «Porque me gusta mi nombre». Ante esta contestación, la presentadora le ha recordado que «el nombre pone de manifiesto un género». «Si yo te digo, María, me estoy refiriendo a ti como a una mujer. Si me refiero a ti como Francisco, me estoy refiriendo a un hombre. Te guste o no», le ha explicado.

Miguel Lago estalla contra la ley trans, a la que califica de «absurda»

Tras esta puntualización, Sonsoles Ónega le ha echado en cara que su mayor reivindicación sea que no puede acceder a un vestuario de mujeres. Y es que si tenemos en cuenta las importantes reivindicaciones del colectivo trans, eso es una minucia, ya que a Francisco Javier incluso le están ofreciendo un vestuario particular para solucionar su problema.

Por si esto fuera poco, el programa se ha percatado de que la soldado acudió el pasado mes de marzo a ‘First Dates’ donde no se presentó como una mujer, sino como un hombre. Tras tratar de justificarse, sin éxito, Miguel Lago ha acabado estallando contra ella: «Es encorarse en un absurdo», ha asegurado el colaborador. Además, ha señalado que, casos como el de Francisco Javier, «ponen el foco en una chufa de ley».

«Ejemplos como el tuyo, borra a las mujeres. Aunque, lo que más me molesta es que esto le hace un daño terrible a todas esas personas que han nacido en el cuerpo equivocado, que han sufrido muchísimo, que están esforzándose enormemente para poder encajar. Gracias a una ley absurda, tú hoy puedes estar sentado en un plató de televisión, diciendo que eres una mujer», le ha recriminado Miguel Lago, criticando duramente la ley aprobada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Sin embargo, la presentadora le ha cortado de raíz: «El debate no es la ley». Pese a esto, Francisco Javier ha seguido defendiendo que no se ha cambiado de género para demostrar que la nueva ley trans podría tener fallos. Además, también ha defendido que era un cambio que necesitaba para ser feliz.