Mercedes Milá pierde las formas contra José María García en TVE: «Te pego una bofetada»

‘No sé de qué me hablas’ recibió a un invitado muy especial este jueves para hablar de fútbol. Y es que, el programa presentado por Mercedes Milá se retrasó hasta las 00:20 horas precisamente por el partido de la Copa del Rey. El periodista acudió junto a Vero Boquete y se comportó de una forma que no le gustó demasiado a la comunicadora. Milá incluso llegó al punto de levantarse de su silla para cortar de forma abrupta al periodista con una sonada amenaza que paralizó el directo.

José María García cambió la radio por el plató de televisión este jueves, y la presentadora del espacio de TVE pudo comprobar que, en efecto, no se funciona igual en todos los medios. «No estamos en la radio», le advirtieron al invitado de la noche, que decidió ignorar las preguntas de Milá y responder a los temas que él quería, alargándose. La desesperación de la comunicadora catalana no se hizo esperar y rápidamente tomó cartas en el asunto.

Mercedes Milá frena a su invitado

Según avanzaba la entrevista, la paciencia de Mercedes Milá se iba agotando cada vez más. El invitado comenzó a recordar sus récords de audiencia y aseguró que si hubiese hablado de futbol femenino «no le habría escuchado ni el tato». Cuando además, desveló la invitada sorpresa del programa, Milá no pudo contenerse más y decidió estallar contra el periodista.

Mercedes Milá, Inés Hernand, Vero Boquete y José María García en ‘No sé de qué me hablas’

«¿Sabes lo que te digo? Que la que me voy a ir soy yo porque no me dejas trabajar. Me estás interrumpiendo toda la noche», espetó Milá al periodista deportivo, desesperada por la situación. Antes de dar paso a la otra invitada, García se volvió a levantar para interrumpir a la comunicadora y Mercedes le obligó a sentarse.

«Que te calles o te doy una bofetada. Te puedes tirar dos horas hablando, cállate un poco anda», advirtió Mercedes Milá a su invitado para sorpresa de sus compañeros, que observaban la escena entre risas. El periodista se levantó entonces de su silla para derramar agua en la cabeza de Milá a modo de broma, algo que la presentadora aceptó con humor y complicidad.

Finalmente, Vero Boquete pudo comenzar su entrevista y se abrió con las presentadoras sobre algún que otro momento desagradable en la Selección. «Íbamos en condiciones en las que no podíamos competir. No nos han dejado medios, ni forma de desarrollarnos. Cuando nos han dado esto somos campeonas del mundo«, denunció la futbolista. Entonces, José María García no dejó pasar la oportunidad de preguntar por Rubiales.

. @VeroBoquete nos cuenta algunas de las situaciones desagradables que vivió con la selección española.

•#NoSéDeQuéMeHablas6 pic.twitter.com/fyJZnyPlja — No sé de que me hablas (@nsdqmh_tve) January 18, 2024

Esta se sumo a otras preguntas a la futbolista e incluso llegó a señalar que las jugadoras de la Selección tienen un problema de publicidad porque «no está interesada en ellas». Ante el descontrol del invitado, que no se ceñía a los temas de Milá, Inés Hernand luchó por tomar los mandos de la conversación. La comunicadora se encontraba asombrada por la desobediencia del invitado. «Es indómito», aseguró Hernand entre risas.