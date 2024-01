Manu Marlasca le para los pies a Marcos García Montes en ‘TardeAR’: «No nos torees»

Después de dar una rueda de prensa la semana pasada cuestionando a la policía tailandesa y dar un vuelco a la defensa de Daniel Sancho; Marcos García Montes ha vuelto a la televisión y después de negarse a responder a una pregunta de Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’, el abogado también intentaba torear a Manu Marlasca en ‘TardeAR’.

«Se acerca la hora de la verdad para Daniel Sancho, el juicio en el mes de abril. Y nos preguntamos ¿Cuál va a ser la línea de defensa? Aquí en unos minutos va a estar aquí su abogado, Marcos García Montes para contárnoslo. Sobre todo después de esa, cuanto menos sorprendente, rueda de prensa en la que se aseguró que Daniel Sancho que lo único que hizo fue pelearse y descuartizar a Edwin Arrieta», destacaba Manu Marlasca en ‘TardeAR’.

Tras hacer un breve repaso a la última hora del caso, Marcos García Montes se sentaba en ‘TardeAR’ para aclarar todas las cuestiones. «Ha habido tres episodios en la línea de defensa. Primero como decía Napoleón, si el eneigo se equivoca no le distraigas. Yo hablo con Rodolfo, al que le tengo un cariño especial, en mis vacaciones en agosto y me dice si me quiero hacer cargo del tema y yo no tenía problema. Y el día 21, nos enteramos por la prensa que la policía filtra unas declaraciones del jefe del equipo de investigación diciendo que había habido una pelea, con lo cual la premeditación y la condena a muerte estaba fuera», empezaba diciendo el abogado.

«Días después nos enteramos por la prensa, siempre por filtraciones de la policía, que no sé como pueden filtrar cosas que les perjudicaban, que el mismo día de los hechos Daniel Sancho tenía lesiones de arañazos, mordedura y por un golpe. Si esto está hecho el mismo día de los hechos, no supone una pelea sino una agresión», recalcaba Marcos García Montes ante Manu Marlasca y Ana Rosa.

Posteriormente, el abogado hacía referencia a como el inspector de policía filtra como Daniel Sancho firmó su declaración sin presencia de ningún tipo de abogado. «Y lo más importante de todo es como se puede producir que haya una supuesta y patética reconstrucción de hechos sin abogados, sin juez ni fiscal», sentenciaba García Montes. «O sea mantienes que le han engañado para la confesión», soltaba Ana Rosa. «Es que ha habido un policía que dice que a Daniel le engañamos. Y le engañaron diciendo que no estaba detenido y que le iban a deportar y él se lo creyó», aclaraba el abogado.

Manu Marlasca frena a Marcos García Montes en pleno ‘TardeAR’

Tras ello, Marcos García Montes recordaba todo lo que había sucedido en el caso. «¿Pero Marcos habéis presentado pruebas que sustentan esa supuesta defensa propia?», le preguntaba Manu Marlasca. «Absolutamente. Yo cuando llego a Tailandia en septiembre lo que hago es comprarme el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal en inglés. Lo estudiamos y vemos como estaba este procedimiento. Y si a todo esto le sumamos que los que hacen la autopsia dicen que no hay humor vítreo que es un líquido del ojo no se puede saber…», aseveraba el abogado.

«Entonces tú única línea de defensa es que como no ha aparecido todo el cadáver no sabemos muy bien que ha pasado», le replicaba Marlasca. «No, no y que los médicos forenses hacen un protocolo de autopsia diciendo que no saben ni cuándo murió ni cómo. Y lo que si sabemos son las lesiones que tenía Daniel, las lesiones de la víctima en el occipital. Tenemos confianza absoluta en la justicia de Tailandia», proseguía diciendo García Montes.

«Muy confiado no estás si dices que lo han engañado, que se llegó a un acuerdo de mala manera con él. ¿Es legal lo que hicieron?», soltaba entonces Manu Marlasca. «No, no lo es», le contestaba García Montes. «Entonces fiarte de los jueces de Tailandia no me parece una cosa...», le replicaba el periodista. «Me fío de los jueces de Tailandia, la que lo hizo mal fue la policía», defendía García Montes.

«¿Qué testigos van a ir?», le preguntaba Manu a su invitado. «Pues van a ir testigos muy importantes», respondía García Montes entre risas. «Marcos, no nos torees«, le pedía por su lado Marlasca al abogado. «Van a ir testigos que estaban en el lugar de los hechos, la señora propietaria del kayak. Y testigos que se han presentado voluntarios», reconocía el abogado. «¿Qué testigos van a acreditar ese supuesto miedo insuperable que tenía Daniel Sancho a Edwin Arrieta?», repreguntaba Manu. «Miedo insuperable querido Manolo no tenía, lo que pasa es que ese día y según él declara hay una tentativa de violación y se produce esa muerte y nada más», sentenciaba el abogado.