Lucía Sánchez deja totalmente de piedra con lo que revela de Isaac Torres por primera vez

Lucía Sánchez (‘La Isla de las Tentaciones’) ha confesado a sus compañeros de ‘GH DÚO’ que sigue enamorada de Isaac Torres, el padre de su hija, al que conoció en el reality de parejas de Sandra Barneda. La joven andaluza también ha compartido los verdaderos motivos que les llevaron a separarse.

Lucía ha narrado la conducta que tuvo Isaac en un reality latinoamericano, donde le engañó y se enrolló con hasta tres chicas. «A parte de infidelidades (en España), yo me peleé con él en una de las veces, me entero de que estoy embarazada, se lo digo y volvemos. Y ahora resulta que lo llaman de un reality de Latinoamérica, me dice al principio que él no va a ir y, a última hora, me dice que sí que se pira», ha empezado explicando.

«Yo lloro, yo le suplico, me faltó besarle los pies, y me dijo: ‘confía en mí’. Yo entro por el aro y le digo: ‘venga, vale'», ha añadido. Sin embargo, todo fue una farsa más y Lucía Sánchez fue traicionada nuevamente por Isaac Torres y a lo grande. «Aquello fue… No es que se acostó con alguien, es que hizo tríos, se acostó con dos o tres mujeres», ha revelado.

Lucía cuenta lo que pasó con su ex cuando fue a un reality latino 😱



🔁 Lucía, siempre contigo

«Luego, él vuelve y lo típico. La burbuja (del reality) explota, yo tengo a la niña y para él es como ‘ay, la familia'», ha proseguido, asegurando que el padre de su hija volvió a intentar prometerle un cambio que sabía que no se iba a producir. A pesar de todo ello, Lucía Sánchez se está planteando darle otra oportunidad para sorpresa de todos.

«A ti como mujer y como pareja te está faltando el respeto continuamente y te está haciendo daño. El problema es que te estás perdiendo a gente y tanta vida por quererle a él», le ha aconsejado Marta López. «A mí me dio un amor muy loco. Él quería ser padre joven y yo estaba tan enamorada que dije ‘vale’. Es más, el bebé no tenía más de un mes y ya me estaba pidiendo otro. Yo soy consciente de que a mi se me fue la olla y se me fue por la situación», ha lamentado Lucía Sánchez.

No obstante, la joven sí que ha ensalzado a Isaac Torres como padre. «También es verdad que él es muy cariñoso con la niña, quiere mucho a su hija y por esa parte estoy tranquila», ha sentenciado.