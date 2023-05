Isaac Torres y Lucía Sánchez descuadran con el extraño giro de acontecimientos en su relación

Después de hacerse pública su ruptura definitiva, tras haberse dado una nueva oportunidad, Isaac Torres y Lucía Sánchez han sido pillados discutiendo acaloradamente durante la Feria de Jerez de la Frontera. Un vídeo grabado en plena bronca y difundido por un usuario de TikTok así lo pone de manifiesto. Al ver que este usuario estaba grabando el momento con su teléfono móvil, Isaac Torres (Lobo), acabó encarándose con él, según cuenta esta persona.

El pasado fin de semana, era el catalán el que confirmaba al programa ‘Socialité’ que su relación con la madre de su hija se había roto definitivamente. «No estamos juntos», sentenciaba el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ en un directo en su Instagram. Además, explica el motivo de la separación: «No compartimos las mismas ideas». Pese a todo, asegura que la ruptura ha sido «de mutuo acuerdo» a finales del mes de abril.

Sin embargo, pese a estas palabras, Isaac Torres y Lucía Sánchez acudieron juntos a la Feria de Jerez. Y no solamente eso, sino que, además, no se escondieron en ningún momento. De hecho, ella compartió en su perfil de Instagram un vídeo junto a Lobo en el que se les puede ver tomando un chupito. Pero esta no era la única publicación sobre la pareja, pues, numerosos usuarios anónimos que se han topado con ellos, han compartido vídeos a través de las redes sociales.

La acalorada discusión de Isaac Torres y Lucía Sánchez

Pero, además del vídeo en que se les ve besándose apasionadamente cerca de las casetas, hay otro que ha llamado mucho la atención y que se ha viralizado enseguida. Y es uno en el que se puede ver a la gaditana y al catalán discutiendo acaloradamente a la vista de todos en plena noche. El vídeo muestra cómo Isaac Torres y Lucía Sánchez se encaran y hacen aspavientos, mientras una amiga intenta mediar entre ellos.

El usuario de TikTok encargado de grabar el momento ha explicado cómo vivió él este enfrentamiento público: «Han empezado a discutir y lo hemos grabado. No discutían bajito, discutían… tal y como se ve en el vídeo. Yo no les estaba grabando con el móvil, ahí… indiscretamente, no, no, no. Yo he grabado muy discretamente. Me la pela. Si lo graban los paparazzi, lo grabo yo».

Al parecer, según este testigo, a Lobo no le habría sentado nada bien descubrir que les estaban grabando: «Isaac ha venido para mí y me ha dicho: ‘que te enchufo, qué haces grabando’. Y Lucía mientras cogiéndole del brazo…». El andaluz no ha dudado en encararse con el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, quien le espetó: «Eres un pintamonas, tío. Si te pelas con tu novia, pues no te pelees en plena Feria, que eres tonto».

¿Están o no están juntos?

Sin embargo, y pese a anunciar su ruptura definitiva, en las últimas horas Isaac Torres ha publicado una foto en su perfil de Instagram desde la casa de Lucía, donde se encuentra disfrutando de su hija, la pequeña Mía, a la que hace unos días dedicaba un desgarrador mensaje diciendo lo mucho que la echaba de menos. ¿A que juegan? ¿Están juntos o separados?

Según ha explicado él mismo a sus seguidores, el motivo por el que se encuentra en casa de su ex es porque se ha deshecho del piso que tenía alquilado en Cádiz, ya que la mayor parte del tiempo lo pasaba en casa de Lucía. «Ese fue el gran error», reconoce ahora.