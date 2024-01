La tremenda revelación de Malena Gracia sobre el hijo de Arévalo aviva la cruzada: «Se puso a…»

Esta semana a todos nos sorprendía la noticia del fallecimiento del humorista Paco Arévalo. Una triste pérdida que afectaba especialmente a sus muchos amigos y compañeros de profesión, como es el caso de Malena Gracia, quien, además, fue su pareja un tiempo.

Sin embargo, el dolor pronto dio paso a la rabia cuando la cantante fue expulsada del velatorio por la propia familia del fallecido. Fue ella misma la que salió del tanatorio totalmente desencajada tras, al parecer, tener un fuerte desencuentro con los familiares del difunto, quienes la echaron de allí de malas maneras.

Aunque el hijo de Arévalo negó que esto fuera cierto, si bien también dejó claro que no la quería ver ni en pintura. Y entre toda la polémica, este viernes, 5 de enero, Malena Gracia se ha sentado en ‘¡De viernes!’ para contar cuanto ocurrió en ese último adiós. Malena reconoce sentirse «muy triste con esta situación»: «Me duele el desprecio que se me hizo en el tanatorio».

Reconoce que se fue de allí por respeto a la memoria de Arévalo, pero lamenta «una campaña de desprestigio» contra ella. Es más, asegura que fue a despedirse de él porque los amigos del cómico la llamaron y le dijeron que acudiera porque «así él lo hubiera querido». «Su hijo nunca me ha querido, se puso a hacerme burlas», afirma.

Malena Gracia lamenta «la inquina» contra ella de la familia de Arévalo

Pero, ¿qué ocurrió exactamente en el tanatorio? Según Malena Gracia, «me dijeron que no podía entrar. No hablé con Paco, le vi que me miró mal, me hizo desprecios. Yo iba con un compañero y a él si le dejaron entrar. No entiendo esa inquina hacia mí hasta el día que muere su padre. Nunca le gustó que saliera con él». «Solo quería darle un beso y decirle adiós como se merecía, y como yo me merecía», lamentó sin poder contener las lágrimas.

El hijo de Arévalo llegó a asegurar a los medios de comunicación presentes a las puertas del velatorio que «esa mujer no pintaba nada. Lo que quería era hacer el show». Unas demoledoras declaraciones que ella ha desmentido por completo en el programa nocturno de Telecinco y por las que amenaza con emprender acciones legales.