La sentenciadora frase de Inés Hernand contra la participación de Israel en Eurovisión 2024

Inés Hernand ha vuelto a salirse del guion en una de sus intervenciones para RTVE. Esta vez, la presentadora del previo y del post del Benidorm Fest 2024, ha decidido manifestarse de forma tajante en la rueda de prensa previa a la primera semifinal del concurso. Así, cuando le preguntaban por la participación de Israel en esta edición de Eurovisión, la influencer no ha dudado en compartir su opinión desligándose de la cadena pública.

Y es que aunque este año Inés Hernand no forma parte del trío de presentadores de las galas del Benidorm Fest, si que conduce ‘Benidorm Calling’, el previo de RTVE Play junto a Jordi Cruz y ‘La noche del Benidorm Fest’ después de cada una de las galas en La 1 con Aitor Albizua. Y durante la rueda de prensa con el resto de presentadores Inés Hernand volvía a convertirse en la protagonista.

Algunos de los medios presentes en el acto han lanzado la cuestión a la cadena pública sobre si apoyan la participación de Israel. Y es que este año, muchos han señalado cómo Rusia fue descalificada en 2022 por los ataques a Ucrania y nada ha ocurrido en el caso de Israel, que continúa atacando a la población palestina. Entonces, Inés Hernand ha decidido pronunciarse alto y claro.

🔴 DIRECTO #BenidormFest2024



🤣 Inés Hernand @InesRisotas desvela la manía oculta de Mariló Montero antes de arrancar un programa en directo: "Hice lo mismo" pic.twitter.com/eyRdIRsHvw — El Televisero (@eltelevisero) January 30, 2024

Inés Hernand carga contra Eurovisión

La comunicadora ha dejado claro en todo momento que se pronuncia a título personal y no en nombre de RTVE, separando su opinión de la del ente público. «Yo condeno los ataques de Israel a la población gazatí. Eso lo digo públicamente como Inés Hernand, no como TVE», comenzó explicando la colaboradora de TVE. «No puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro», señaló después.

«Está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en ese sentido», sentenció la compañera de Mercedes Milá en ‘No sé de que me hablas’. Entonces, la influencer dejó clara su posición con respecto a que Israel pueda concursar en el festival. «Que participe en el festival de Eurovisión cuando Rusia fue vetada en similares circunstancias… deja entrever otra serie de cuestiones que tiene que ver con el capital«, concluía.

🔴 DIRECTO #BenidormFest2024



Inés Hernand se moja y condena los ataques de Israel a Gaza:



"Es un genocidio. Que Israel participe en #Eurovision cuando a Rusia se le vetó en situaciones similares deja entrever cuestiones que tienen que ver con el dinero" pic.twitter.com/WK4rnMHbui — El Televisero (@eltelevisero) January 30, 2024

Pero en todo momento, la comunicadora insistió en que su opinión era personal y no pretendía comprometer a la corporación. «Pero esto lo digo yo como persona individual que tiene su opinión y que no le importa decirlo públicamente porque los que asesinan son ellos, no yo«, volvía a decir para zanjar su sonada respuesta.

TVE se pronuncia al respecto

Fue entonces cuando María Eizaguirre siguió el hilo de la respuesta y habló en nombre de la corporación. “Hace unos días, creo que dimos a conocer la posición de RTVE. Seguimos exactamente en la misma posición. Somos uno de los socios, ahí se producen una serie de debates internos y al final se toman decisiones que no corresponden de manera individual a RTVE«, aclaró la directora de comunicación de RTVE.

«La cadena lógicamente dice lo que tiene que decir donde toca y a día de hoy es la decisión que se ha tomado y que nosotros de manera individual asumimos como parte de la organización de Eurovisión», continuó explicando María Eizaguirre a los medios. Y es que, la UER se ha reafirmado en varias ocasiones sobre su actitud positiva a la participación de Israel en el festival. «Es un festival de música y nuestra posición oficial es la de la UER, nosotros no entramos ni salimos, y vamos a participar», terminó apuntando la directiva.

La Unión Europea de Radiodifusión, por su parte, en una respuesta para la Agencia EFE, dejó claro que están «comprometidos a asegurar que el Festival de Eurovisión siga siendo un evento apolítico, en el que compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos». Además, aseguran que la televisión pública israelí «cumple todas las normas de competición para este año y puede participar».