‘La Promesa’: Avance semanal con la verdadera cara de Abel, un robo y una usurpadora

‘La Promesa’ afronta una nueva y trepidante semana de emisión en La 1 de TVE tras los acontecimientos de la semana pasada con María Fernández en estado muy preocupante y sin ser localizada y con la traición imperdonable de Jana a Pía.

En los capítulos del lunes 15 al viernes 19 habrá noticias esperanzadoras sobre María, un giro en la historia de Manuel y Jana y saldrá a la luz cómo nunca la doble y oscura cara de Abel. También se confirmará la irrupción de un nuevo personaje, Verá, que traerá grandes problemas.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 270 – Lunes 15 de enero

El servicio intenta mantener la esperanza de encontrar viva a María Fernández, pero deben darse prisa porque a la joven doncella ya no tiene ni comida ni agua. Curro le jura a Jana que guardará el secreto de doña Pía; Jana cuenta con su discreción, pero su relación con Pía está rota. Y también le cuenta a su hermana que va a aceptar el título de Barón de Linaja, aunque fuera deshonrado por su abuelo, él puede revertir sus desmanes. Martina y Curro no cejan en su empeño para arreglar las cosas con Leonor… sin ningún éxito. Alonso discute con Cruz y le da un ultimátum a Pelayo y Catalina. La próxima vez que desobedezcan sus órdenes cerrará el negocio de las mermeladas. Pelayo pide ayuda a Cruz, pero ésta se niega. Pía se ve obligada a contratar a Vera y la presenta al resto del personal que la recibe con reservas. Lope decide contarle a Pía la verdad sobre la llegada de la muchacha al palacio. El marqués cree poder localizar una cueva que coincide con las pruebas que tienen, ¿será demasiado tarde?

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 271 – Martes 16 de enero

Abel y Jana consiguen encontrar con vida a María Fernández gracias a la ayuda de don Alonso, que pudo localizar la cueva donde Valentín la tenía encerrada. La joven está desvalida y todos sus compañeros se vuelcan para cuidar de ella. La confesión de Lope sobre la llegada de Vera a La Promesa pone un compromiso a Pía y a Rómulo, que dudan si deben contarlo a los señores… Y las consecuencias que eso implicaría. Pelayo y Jerónimo no saben cómo entregar las armas a Cavendish tras la prohibición expresa del marqués a que el inglés aparezca por La Promesa. Pelayo encontrará la solución en un periódico. Un Manuel recién llegado del palacio de los Duques de los Infantes recorre la Promesa en busca de una Jana, que ignora que el joven ya está de vuelta en el palacio. Feliciano se mantiene en su rechazo hacia Petra, que le reprocha que defienda a cualquiera antes que a ella. Leonor confiesa a sus padres que la causa de su desazón no es su prima, sino un asunto con consecuencias mucho más importantes.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 272 – Miércoles 17 de enero

Jana evita a Manuel, dolida por su marcha cuando más lo necesitaba. Abel aprovecha para hacerle creer que a su amigo su relación con la doncella va mejor que nunca y a Jana la convence de que la prioridad de Manuel es su esposa. Pía se niega a perdonar a Jana y ésta comparte con Curro la pena que le provoca haber perdido la amistad del ama de llaves. Leonor anuncia a sus padres que quiere irse a Estados Unidos para trabajar en una revista de moda. Sus padres se niegan en redondo. Pelayo pide ayuda a Cruz para que su marido permita los negocios con Cavendish en La Promesa, pero ella se vuelve a negar; no quiere más discusiones con Alonso. María Fernández se recupera y, al volver al trabajo, descubre que han contratado a una nueva doncella para sustituirla. La pobre Vera, que no tiene culpa de nada, solo cuenta con el apoyo de Lope, porque el resto la acusan de usurpadora.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 273 – Jueves 18 de enero

Pía y Rómulo lanzan su veredicto: Vera se puede quedar como doncella en La Promesa y ocultarán a los marqueses cómo llegó al palacio. Y quien peor recibe la noticia es María Fernández, que sigue convencida de que intentan reemplazarla. Leonor sigue enfrentada con su prima Martina, pese a los intentos de los Marqueses por reconducir la situación. Será Margarita quien aconseje a sus cuñados cómo proceder. Pelayo y Jerónimo parecen haber encontrado la manera de entregar las armas a Cavendish en el propio palacio de La Promesa y la respuesta está en Villalquino. ¿Qué traman los dos? Teresa trata de tener un acercamiento con Feliciano tras entender que se sobrepasó agobiándolo para que se reconciliara con su madre. Manuel intenta hablar con Jana en la intimidad, pero lo único que consigue es una negativa de la doncella. Ninguno de los dos es consciente de que son víctimas de las manipulaciones de Abel.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 274 – Viernes 19 de enero

Manuel no comprende el cambio de actitud de Jana, que se muestra firme en cortar su relación. La doncella se desahoga con Abel. Y Manuel se siente muy desgraciado y se niega a seguir siendo un títere de su madre. A espaldas de Catalina, Pelayo cierra los pormenores de la entrega de armas con Cavendish, convencido de que su plan con Jerónimo será exitoso. Los Marqueses intentan convencer a su hija Leonor de que no se vaya a Estados Unidos y ésta les pide ayuda a sus primos, con los que sigue peleada, para convencerles. María Fernández sigue en pie de guerra contra Vera y, aunque sus compañeros se lo hacen notar, ella no desiste. Un mago misterioso se ofrece a dar un espectáculo en La Promesa y Alonso acepta para levantar el ánimo de los habitantes del palacio. ¡Ha habido un robo en La Promesa! A Lorenzo le ha desaparecido su valiosísimo reloj. ¿Quién ha sido el ladrón?