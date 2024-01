La hija de José Luis Gil lanza este recado a sus compañeros de ‘La que se avecina’: «No le visitan»

Hace ya dos años desde que José Luis Gil se vio obligado a apartarse de la televisión por razones de salud. El popular actor sufrió un ictus del que aún se está recuperando, y su círculo más cercano ha roto su silencio sobre su estado de salud actual. Su hija Irene ha revelado recientemente en una entrevista cómo avanza su padre y qué tipo de secuelas le han quedado, pronunciándose también de forma contundente sobre su futuro en televisión.

Hace dos años la noticia de que el intérprete había sufrido un ictus conmocionaba a todos los seguidores de series como ‘La que se avecina’ o ‘Aquí no hay quién viva’. A día de hoy, el querido actor sigue en un proceso lento fe rehabilitación y son muchos los que se preguntan si le queda mucho camino para poder volver a la actuación. En ese sentido, su hija Irene no ha dudado en dejar claro cuáles son las esperanzas reales para su padre.

El estado de salud de José Luis Gil

La joven ha asegurado a Pronto que se trata de un ictus muy fuerte que dejó en el actor secuelas muy graves. Unas secuelas que influyen en su día a día y que cada vez retrasan más la fecha de su esperada recuperación. «No creo que mi padre pueda volver a la televisión», reveló Irene para zanjar las dudas sobre su estado de salud. Asegura que la familia lo lleva «como puede».

José Luis Gil celebra su cumpleaños en un delicado momento de salud.

«Hemos hablado con neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan que la situación se arregle», explicó la hija del actor. «Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas», sentencia Irene. Por lo que la familia no tiene demasiadas esperanzas en la rehabilitación completa de su padre, y mucho menos en su vuelta a la interpretación.

Aun así, afirma que José Luis Gil mantiene la actitud más positiva posible. Todavía reconoce a todo el mundo y se entera de todo lo que sucede a su alrededor. «Tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse«, apunta.

Sus compañeros de ‘La que se avecina’ no le visitan

Hace poco celebraron el 66 cumpleaños del actor en casa, en una pequeña reunión con sus tres hijos, su esposa y Ana Ruiz, actriz y amiga del actor que según Irene, siempre le visita. Algo que sus compañeros de reparto tienen como tarea pendiente. «Muchos de sus compañeros de ‘La que se avecina’ no le visitan. Y a José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados», desliza a modo de recado.

«Todos sus compañeros lanzan mensajes llenos de optimismo, aunque la situación es complicada. Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben». Reveló también que a menudo lo suelen llamarlo por teléfono y que lo quieren y lo respetan, y aunque desean su pronta recuperación, es algo que cada vez parece más remoto. «Todos quieren verle de nuevo en activo, aunque, hoy por hoy, eso parece imposible», remata.