Juan del Val da la puntilla a la polémica de Itziar Ituño y lo que dice en ‘La Roca’ puede traer cola

Una de las polémicas de esta semana ha sido la asistencia de Itziar Ituño (‘La casa de papel’) a una manifestación que pedía la liberación de presos de ETA. A raíz de entonces, la actriz vio canceladas dos colaboraciones con dos marcas como BMW e Iberia. Un asunto que este domingo analizaban en ‘La Roca‘ y sobre el que Juan del Val no dudaba en expresar su opinión.

El primero en tomar la palabra era Gonzalo Miró, que ya se había manifestado en ‘Espejo Público’. «Yo creo que hay que separar varias cosas. Una es la repercusión que tiene las palabras de uno en redes sociales. Eso me parece inevitable, desgraciadamente hay que convivir con ello para bien y para mal. Pensar que cuando yo digo algo todo el mundo está de acuerdo conmigo o que el que no lo esté no va a decir nada es ingenuo», empezaba diciendo el colaborador.

«Y luego la parte de las marcas comerciales, yo puedo entender que independientemente de que si Itziar Ituño va a una manifestación de los presos de ETA o si va al valle de los caídos cantando el cara al sol entiendo que habrá marcas comerciales que no les interese esa imagen», añadía Gonzalo Miró antes de que Juan del Val diera su opinión.

Así, Juan del Val dejaba claro que le preocupa el momento que se vive en nuestro país. «Estamos en un momento muy preocupante. Una marca es una empresa y puede contratar a cualquiera. Pero esto de la teoría de la cancelación se produzca a quién se produzca por pensar cualquier cosa me parece que fomenta absolutamente la mediocridad y nos empobrece muchísimo«, recalcaba el escritor.

«En este caso tú puedes estar de acuerdo con esa manifestación, legal, una manifestación legal a la que acude una actriz o cualquier persona con todo su derecho. Y puedo estar de acuerdo o no. Pero el pensar en no ir o no ver una película que participe esa actriz porque no piense igual que tú me parece de una pobreza intelectual…«, sentenciaba Juan del Val.

«Tanto en el caso de Itziar cuando está hablando en una manifestación en la que reclama los derechos de ETA, que está en todo su derecho, como cuando a José Manuel Soto unos ayuntamientos de izquierdas le quitan sus conciertos que es su pan. Y en cualquiera de los casos vamos a dejar a la gente que piense lo que le de la gana«, concluía el marido de Nuria Roca.

Finalmente, Juan del Val dejaba caer lo que hay detrás de todo esto. «Yo creo que de trasfondo hay una falta de respeto al arte y a todo lo creativo. Si tu hijo está muy mal y necesita una operación de corazón tu te vas al mejor cardiólogo que exista piense como piense y sin embargo puedes decir puedo ir a ver una película o no. No lo comparo pero al final no se pone en valor lo artístico. En la sociedad deberíamos reflexionar sobre esto», concluía.