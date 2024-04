Juan del Val clama contra la dirección de ‘La Roca’, Nuria Roca y el equipo por ser ninguneado

Un domingo más, Nuria Roca se ha puesto al frente de ‘La Roca’ y comenzaba el programa entre bromas al saludar a sus compañeros en la primera mesa. Sin embargo, Juan del Val no se mostraba muy feliz y se negaba a aplaudir como estaba haciendo el resto.

Y es que Juan del Val estaba molesto tanto con su propia esposa, Nuria Roca, como con la dirección del programa y la productora después de haber conectado con una de sus reporteras que estaba desplazada a Sevilla por la Feria de Abril.

«¡Yo no pienso aplaudir!», aseveraba Juan del Val con un semblante serio. «Juan está enfadado hoy», se escuchaba decir a Sara Ramos mientras que Nacho García explicaba que su compañero llevaba «enfadado toda la mañana» y que mejor no tocarle mucho la moral.

«Estoy enfadado con la presentadora del programa, con la directora, con la productora, con la cadena, con el grupo… Con todos», sostenía el escritor y colaborador de ‘La Roca’ antes de revelar el motivo por el que arrancaba el programa enfadado.

El cabreo de Juan del Val con la productora y la dirección de ‘La Roca’

Tras ello, Juan del Val dejaba claro que no entendía por qué no se había contado con él para ir a la Feria de Abril. «Hoy hay una persona, gran profesional por otra parte, Paula, que va a la Feria de Abril para hacer un reportaje. No puedo entender por qué no se me envió ayer. Yo era la persona indicada», se quejaba el marido de Nuria Roca.

Al escucharle, la presentadora trataba de quitarle hierro al enfado de Juan del Val. «Mira de verdad, dejadle. Luego nos vamos a ir a la Feria de Abril con Paula», advertía la valenciana. «Yo podría estar ahí, explicando cosas. A mí se me ha ninguneado», insistía él.

Tras ello, Nuria Roca no dudaba en devolverle el guante a su marido. «Mañana te metemos en un AVE y te vas para Sevilla», le soltaba. «Es que te necesitamos aquí en la mesa, Juan, eres imprescindible», apostillaba Berni Barrachina con sorna. «A ver, es que les da miedo mandarte a Sevilla. A ver con cuántos tickets vuelves…», añadía Nacho García. «¿Ves? Al final te tienen que decir las verdades», concluía Nuria.