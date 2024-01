El serio aviso de Gonzalo Miró ante esta polémica escena de Itziar Ituño (‘La casa de papel’)

Itizar Ituño se encuentra en el centro de todas las miradas por su última polémica. La actriz vasca acudió el pasado sábado a una controvertida manifestación sobre los presos de ETA que ha traído numerosas consecuencias. Una de ellas ha sido el ataque de Gonzalo Miró en ‘Espejo Público’ este mismo martes. El colaborador del programa presentado por Susanna Griso no ha dudado en condenar en directo esta escena de una de las protagonistas de ‘La casa de papel’.

El sábado pasado tuvo lugar una concentración a favor de que se aplique la política penitenciaria ordinaria a los presos de ETA. El principal objetivo de esta manifestación, a la que asistió Itizar Ituño, es conseguir que no se les aplique la progresión a tercer grado. La presencia de la vasca ha causado revuelo, y en ‘Espejo Público’ se han pronunciado sobre la polémica. Sin ir más lejos, el colaborador del magacín ha dejado muy claro en el programa lo que piensa de la actriz y le ha mandado un contundente mensaje.

Gonzalo Miró se pone serio con Itziar Ituño

Después de que la polémica haya resonado en los últimos días, Gonzalo Miró ha querido dejar claro a los espectadores qué opina de la actriz. «Cada uno puede manifestarse a favor o en contra de lo que le dé la real gana, pero luego tiene que ser consecuente con lo que luego ocurra por sus actos«, advirtió el colaborador antes de explicarse.

Gonzalo Miró en ‘Espejo Público’

«Quiero decir, en libertad está esta actriz de manifestarse en favor de la liberación de los presos, como en libertad está una marca de dejar de contar con los servicios de X persona, de quien sea», continuó Miró, que se ponía cada vez más serio con su posición. Entonces, se pronunció sobre el impacto negativo que ha tenido su presencia en la manifestación en cuanto a patrocinadores y trabajo.

«Aquí lo sabemos todos, cuando una marca quiere contratar a alguien, ya sea un actor, un deportista o lo que sea, hace un estudio de mercado. Se estudia bien a quién va dirigido, a quién beneficia», explicó Gonzalo Miró. Y es que, desde el sábado, la actriz ha perdido su contrato de colaboración con BMW e Iberia ha retirado los vídeos promocionales en los que aparecía.

«Igual que una marca ha contratado a alguien, también puede ver luego que eso le puede patinar o generar un retorno negativo. ¿Por qué no va a prescindir de ese alguien?», preguntó el colaborador de ‘Espejo Público’. Miró se puso incluso así mismo de ejemplo para explicar su opinión.»Yo vengo aquí y estoy todas las semanas dando mi opinión sobre algo, entiendo que habrá gente a la que no le gusta mi opinión y entonces a lo mejor hay una marca que dice que con este tío no le interesa contar, asociarse. Lo entiendo perfectamente«, sentenció el periodista.

Su reflexión sobre la libertad de expresión

Pero Gonzalo Miró no se quedó ahí, y reiteró la importancia para los actores de tener una buena imagen de cara a conseguir trabajo, insistiendo en las malas decisiones de Ituño. «A la hora de contratar a un actor, todos los productores piensan en quién va mejor para ese papel y quién puede llenar más las salas de cine», señaló el periodista. Entonces decidió zanjar el tema con una valoración sobre la libertad de expresión.

«La alternativa a esto, ¿cuál es? ¿Qué cada uno haga y diga lo que le dé la gana sin que tenga consecuencia alguna? Eso es una utopía, no va a pasar nunca«, espetó Miró al resto de compañeros, que escucharon con atención su alegato contra la vasca. Aún así, quiso trasladar la situación a su propio punto de vista. «En mi caso, yo puedo disociar entre la obra y el artista. No dejo de ver El pianista, que es un peliculón, por mucho que Roman Polanski esté condenado por lo que está condenado», explicó el colaborador.