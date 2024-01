Joaquín Prat acorrala a Marcos García Montes con su pregunta sobre Daniel Sancho y le deja mudo

‘Vamos a ver’ nos regala cada semana momentos de tensión y titulares, pero el de este lunes con el abogado de Daniel Sancho se lleva la palma. El letrado Marcos García Montes se ha sentado en el programa de Joaquín Prat para continuar la defensa mediática al acusado de asesinato premeditado. Sin embargo, la visita se ha visto torcida cuando el presentador de ha sorprendido a su invitado con una delicada pregunta.

Marcos García Montes acudió este lunes a ‘Vamos a ver’ con una misión muy clara: seguir defendiendo la inocencia de Daniel Sancho. Y si bien es cierto que el letrado acudió al programa decidido a responder a todas las preguntas, el presentador tenía un as bajo la manga. En un momento de la entrevista, Joaquín Prat lanzó una pregunta al abogado del hijo de Rodolfo Sancho que dejó al invitado en un tenso aprieto.

La pregunta de Joaquín Prat

El caso de Daniel Sancho sigue aún lleno de incógnitas y teorías que todavía están por confirmar. Es por eso que Joaquín Prat tenía claro que sus preguntas a su defensor, tenían que ser contundentes. El presentador de ‘Vamos a ver’ asestó una primera cuestión que el letrado no estaba preparado para responder en el programa.

El abogado de Daniel Sancho en ‘Vamos a ver’

«Si hay una pelea, primero, ¿cómo comprueba Daniel Sancho que Edwin Arrieta ha muerto? Y, segundo, ¿por qué le descuartiza y reparte sus restos por toda la isla de Koh Phangan?«, preguntó Prat a Marcos García en ‘Vamos a ver’. Entonces, el abogado del acusado de asesinato premeditado esquivó rápidamente la pregunta e intento cambiar completamente de tema.

«Hablo con Rodolfo el día 15 de agosto y el 21 le llamo y le digo que la policía ha filtrado que ha habido una pelea, una pelea que no sabemos ni vía judicial ni vía abogado, con lo que la policía está admitiendo que hubo una pelea«, respondió el abogado, que más adelante enseñó imágenes de su cliente en el que se pueden ver las lesiones que sufría en el momento de su detención.

«En la autopsia no hay ni fecha de la muerte ni dicen la causa de la muerte», aseguró Marcos. «Cuando alguien se defiende de una pelea no lo hace a mordiscos. Habría uno, no siete y por eso es una pelea en la que Daniel se defiende, Edwin cae al suelo y muere. Después llega la autopsia, que es el desmadre absoluto», señaló el letrado para justificarse ante las preguntas del presentador, asegurando que su cliente se defendió de un intento de agresión sexual.

El letrado de Sancho no rompe su silencio

El presentador dio un paso más para poner a su invitado contra las cuerdas. «La autopsia se complica puesto que tu cliente lo que hace es descuartizar el cuerpo de la víctima y arrojar sus restos, solo se ha hallado la mitad de hecho. ¿Tu cliente comprueba que tras ese golpe había fallecido?«, insistió el presentador de ‘Vamos a ver’, a lo que al letrado no le quedó más remedio que pronunciarse.

«Como profesional no puedo revelar secretos profesionales… Me tengo que centrar en lo que hay en este procedimiento, que son cuatro meses de filtraciones de la policía», sentenció en invitado del programa, decidido a no revelar ningún detalle al programa de Telecinco. «Vamos a acreditar una serie de hechos probados en el procedimiento, no queremos salirnos del escrito del fiscal», aseguró para zanjar el tema el abogado de Sancho.