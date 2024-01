Iñaki López clama la opinión de muchos al cartel de Semana Santa de Sevilla: en una sola frase

La polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla no cesa. Desde que el pasado sábado se presentara el cartel elaborado por el pintor Salustiano García son muchos los que han criticado la obra. Los más activos han sido los Abogados Cristianos, a cuyo tuit no ha dudado en contestar Iñaki López.

«Esto no se puede consentir. Ya estamos estudiando medidas», era el mensaje publicado por la asociación en su cuenta de «X» (Twitter). Unas palabras que han generado un sinfín de reacciones entre los que lo aplauden y sobre todo los que lo critican.

Uno de los que no se ha podido contener al ver lo que publicaba la cuenta de Abogados Cristianos ha sido Iñaki López. Así, el presentador de ‘Más vale tarde’ se ha ostrado contundente contra la asociación al darles la réplica.

La lapidaria réplica de Iñaki López al tuit de los Abogados Cristianos sobre el cartel de Semana Santa

«Este sí es un tema sensible, no ese nimio detalle de los niños abusados», escribía Iñaki López en lo que es una clara y directa referencia a los abusos sexuales a niños dentro del seno de la iglesia que siguen sin condenar muchos sectores eclesiásticos.

De este modo, Iñaki hace referencia a la doble vara de medir de los Abogados Cristianos al poner el grito en el cielo por un simple cartel que no hace daño a nadie y no decir ni mu con un tema que si que es verdaderamente sensible como el de los abusos a menores.