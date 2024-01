Horóscopo diario de hoy, jueves 18 de enero: Cómo afecta el Cuarto Creciente a cada signo

Alcanzamos ya el jueves, marcado por la llegada de una nueva fase del ciclo lunar, la primera Luna en Cuarto Creciente del año 2024. ¿Cómo va a influir este fenómeno astronómico signo a signo en el pronóstico diario del horóscopo para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, hoy jueves, día 18, la luna atraviesa una nueva fase: el Cuarto Creciente de la Luna que afectará al signo de Aries, y cuyo efecto inmediato y generalizado en todos los signos será el siguiente: esta fase lunar nos va a llenar de vitalidad y empuje, animándonos a buscar nuevos alicientes que nos permitan ver la vida con otros ojos.

Conoce aquí la predicción del horóscopo para todos los signos del zodiaco de este jueves 18 de enero de 2024:

Horóscopo diario Acuario

Comienzas el año con seguridad, consciente de que todo lo que has vivido hasta ahora te ha hecho más fuerte. Lo que más llama la atención es tu cambio de actitud a la hora de enfrentarte a la vida. Creer cada día más en ti mismo y disfrutar de lo esencial serán tus consignas a seguir, y con esa actitud acabarás por encontrar lo que buscas.

Acuario, bajo el influjo del Sol, que ingresa en tu signo el día 20, disfrutarás de una poderosa energía y te sentirás con nuevos bríos para encarar todos tus asuntos y librarte de todas esas ataduras que te impiden ser feliz.

Acuario, este mes sabrás sacarles el máximo provecho a las circunstancias, olvidando el pasado y quedándote con lo positivo de todo cuanto te ocurra. Vienen a tu vida nuevas ilusiones que se convertirán en victorias, éxitos y deseos cumplidos.

Horóscopo diario Escorpio

Iniciarás 2024 intuyendo que sueños del pasado que no llegaron a cumplirse pueden hacerse realidad a lo largo de éste, y no te equivocas. Vibran a tu alrededor buenas energías para que todo se ponga a tu favor en este comienzo de año. Estarás decidido a llevar a cabo esos cambios que vienes pensando hace tiempo, y que, por un motivo u otro, no te has atrevido a hacer.

El temor al fracaso y la falta de ilusión y esperanza que han ensombrecido tu vida en muchas ocasiones comienzan a desaparecer y conseguirás emerger de ese bucle de negatividad que a veces se apodera de ti.

Este año vas a mostrar tu lado más generoso y empático, y la vida te va a devolver con creces todas las cosas buenas que hagas por los que te rodean.

2024 te trae nuevos caminos que pueden llevarte donde siempre has querido estar, y tu poderosa intuición va a jugar un papel clave; confía en ella cuando tengas que tomar decisiones.

Horóscopo diario Aries

Este año, Aries, tienes mucho que dar y recibir. En ocasiones, va a ser agotador intentar llegar a todo lo que te has propuesto, pero, sin lugar a dudas, la recompensa, tarde o temprano, va a llegar.

Comienzas el año con los maravillosos aspectos que te hacen los planetas Marte y Venus, que te ayudan a mantenerte fuerte emocional y anímicamente, al mismo tiempo que te empujan a mostrar tu espíritu más guerrero y pasional. Nadie como tú para manejar unas energías planetarias tan potentes y sacarles el máximo partido. Serás constante en todo lo que emprendas y así podrás materializar muchas de tus brillantes e ingeniosas ideas.

Puede que, en ocasiones, te sientas confuso y no tengas claros tus objetivos, pero el Cuarto Creciente en tu signo, el día 18, te va a transmitir la energía que necesitas para no venirte abajo y aclarar tus ideas.

Horóscopo diario Géminis

Comienzas el año con el claro propósito de manejar la vida a tu antojo, sin que te importe lo más mínimo lo que piensen los demás, de tomar tus propias decisiones sin buscar el constante respaldo ajeno.

Este mes vas a disfrutar tanto de las pequeñas cosas de tu día a día que te vas a sentir bien contigo mismo y, por fin, encontrarás lo que realmente te hace feliz viendo la vida a través del filtro de la ilusión.

2024 va a ser para ti un año de los que dejan una huella imborrable. Los astros van respaldar todo lo que tú hagas y van a hacerte guiños de complicidad para que puedas realizar muchos de tus sueños y fantasías. Lo que antes parecía inalcanzable, en 2024, con empeño y la suerte de tu lado, puedes tenerlo casi al alcance de tu mano. Y es que vas a contar con un olfato especial para vislumbrar cualquier oportunidad interesante y una rapidez de reflejos increíble para aprovecharla al máximo.

Horóscopo diario Tauro

El planeta Júpiter en tu signo contribuirá a que comiences el año con la suerte a tu lado. Es un momento en el que el Cosmos va a poner en tus manos la posibilidad de que todo lo que te propongas lo consigas. El destino te va a dar una oportunidad de oro no sólo para luchar por tus sueños y triunfar, sino para rectificar cuando des pasos en falso o escojas caminos que te alejen de la felicidad.

Tienes al planeta Urano en tu signo hasta finales de mayo de 2024. Se dice de Urano que es el planeta de la libertad, el cambio, la rebeldía… Por ello, debes estar preparado para recibir sorpresas repentinas que estarán asociadas a una mayor libertad y a cambios que tu vida estaba pidiendo a gritos.

Tauro, este año vas a coger al vuelo cualquier oportunidad interesante que la vida te ofrezca. Vas a tener muy claro lo que quieres o lo que te viene bien, y vas a ir a por ello hasta dejarte la piel.

Horóscopo diario Virgo

Comienzas 2024 con la Luna menguando en tu signo, los días 1 y 2, que te brinda un momento muy favorable para resolver asuntos pendientes y darle un nuevo rumbo a tu vida.

Se presenta un año intenso y de una gran transformación interior, donde tú vas a trabajar duro para que puedan salir a la luz todos esos miedos, recuerdos y sentimientos que estaban ocultos bajo capas y capas de autocontrol. Tú, mejor que nadie, sabes que, normalmente, tienes tu energía controlada, pero ha llegado el momento de apreciar todo ese torrente de emociones que guardas en tu interior y dejar que salga a la luz.

Virgo, gracias a los buenos aspectos que te hace Júpiter, dejarás de sentirte manipulado por el destino y recuperarás el control de tu vida. Apuesta alto y conecta con tu buena estrella, repitiéndote a ti mismo que todo lo bueno que te va a pasar te lo mereces.

Horóscopo diario Cáncer

Prepárate porque llega un año lleno de giros inesperados, que, aunque seguramente te desconcierten un poco, también conseguirán sacudir tu mundo interior despertando en ti las ganas de que tu vida se llene de ilusiones nuevas, de experiencias enriquecedoras.

Aunque puedes comenzar el nuevo año con tus emociones algo revueltas, poco a poco irás recuperando la estabilidad y la seguridad. Es el momento de atreverte con todo porque puedes conseguir cosas maravillosas. Sólo tienes que lanzarte y probar.

Aunque eres un signo algo inestable emocionalmente, a lo largo de este mes vas a poder demostrarte a ti mismo que eres una persona que está segura de sí misma y que no está dispuesta a que nada ni nadie le arrebaten lo que es suyo. Sentirás que tienes el destino en tus manos y que puedes llegar tan lejos como tú quieras.

Horóscopo diario Piscis

Con la llegada del nuevo año puede que se suavicen las tensiones que tanto te estaban desestabilizando y algo que te interesa puede resolverse a tu favor.

El planeta Saturno sigue en tu signo, animándote a dar pasos firmes y seguros, sin escatimar esfuerzos y con una buena dosis de sentido práctico. Es cierto que tu naturaleza soñadora se verá restringida por el rigor de este planeta, que te obligará a tener los pies en la tierra y potenciará tu espíritu de sacrificio y disciplina. Buen momento para renovar tus prioridades, volcándote en proyectos nuevos que te van a deparar muchas satisfacciones.

Piscis, este mes darás lo mejor de ti y afrontarás con el coraje que te caracteriza todos los retos que te presente la vida. Vas a sentir cómo la diosa Fortuna te protege y lo que pidas al Cosmos puede cumplirse.

Horóscopo diario Libra

Si sientes que algo en tu vida ha llegado a su fin, ahora que comienza el nuevo año es el momento de dejarlo atrás para centrarte en aquellas cosas que te aportan bienestar. Confía en la suerte porque, después de las decepciones que has sufrido el año pasado, el Sol brillará de nuevo para ti.

El Cuarto Menguante, que tiene lugar en tu signo el día 4, te empuja a romper definitivamente con todo aquello que te aleja de tus verdaderos sentimientos, y así podrá entrar en tu vida aire fresco. Libra, éste es un excelente momento para llevar a cabo pequeños cambios.

Este año puedes ver cómo se hacen realidad proyectos que antes te parecían impensables y que casi no te atrevías a imaginar. La única consigna que debes seguir es dejar que fluyan las cosas, sin impacientarte ni forzar las situaciones.

Horóscopo diario Leo

Comienzas el año recibiendo una energía cósmica muy poderosa que te impulsa a afrontar todo lo que venga con optimismo y mucha confianza en tus posibilidades de éxito. Vas a brillar con luz propia, y muchos de tus deseos y fantasías pueden hacerse realidad.

Gracias a los maravillosos aspectos que te hacen los planetas Marte, Mercurio y Venus a comienzos del año 2024, que se encuentran en el signo de Sagitario, afrontarás con seguridad y coraje todos los retos que te presente la vida, lucharás por lo que quieres, sin esperar a que las circunstancias te sean favorables, y tus pasiones y deseos más íntimos se desatarán. Estarás muy abierto y comunicativo y las relaciones con tu entorno van a ser muy fluidas. Es el momento de aclarar algo que te distancia de una persona que quieres.

La primera Luna Llena de este año tiene lugar en tu signo el día 25 de enero, un maravilloso augurio de que todo lo que pidas al cielo puede serte concedido.

Horóscopo diario Sagitario

Comienzas el año con una poderosa carga astral, ya que los planetas Mercurio, Venus y Marte se encuentran en tu signo, y te brindan un momento maravilloso para triunfar.

Este mes tu creatividad estará muy potenciada, pensarás en positivo y tendrás intuiciones que si las sigues te conducirán al éxito, sobre todo en el ámbito profesional. Tu inteligencia va a estar muy despierta, lo que te permitirá resolver situaciones y crear circunstancias favorables para que tu vida mejore.

En el terreno sentimental, puedes vivir experiencias amorosas muy satisfactorias, encuentros maravillosos, relaciones llenas de complicidad y magia…

Sagitario, este mes tendrás suerte en todo lo que signifique un comienzo y habrá gente dispuesta a ayudarte, pero esfuérzate en ser perseverante y no abandonar cuando algo no salga a la primera.

Horóscopo diario Capricornio

Felicidades. Estrenas el año con la suerte de cara, ya que estás recibiendo la energía del Sol, que se halla en tu signo, y los buenos aspectos del planeta Júpiter, que transita por Tauro, signo de tierra como el tuyo.

Desde el día 4 de enero hasta mediados de febrero vas a contar con la presencia de Marte en tu signo, lo que se traducirá en un aporte extra de energía si deseas embarcarte en nuevas aventuras personales y/o profesionales.

El planeta Venus transitará por tu signo del 23 de enero al 16 de febrero. Su energía potenciará tu carisma y atractivo, ayudándote a superar los momentos de incertidumbre y animándote a expresarte como eres y a dar rienda suelta a tus sentimientos. La suerte va a sonreírte en el amor.