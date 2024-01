Gabriela Guillén da la espantada a ‘Así es la vida’ y la Guardia Civil tiene que intervenir en directo

El nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne está generando mucha controversia sobre todo a raíz de las incendiarias declaraciones del cantante asegurando que había decidido no ejercer de padre. Este viernes, ‘Así es la vida‘ contaba con el testimonio de Raquel Arias, amiga de Gabriela y se desplazaba en directo hasta su casa.

Justo en ese momento, Gabriela Guillén salía de su vivienda y se encaraba con la prensa pidiendo respeto y que dejaran de acosarla. «No voy a permitir esto, he sido muy respetuosa siempre con todos vosotros pero no voy a admitir este acoso 24 horas. Yo tengo que salir e ir al médico», se quejaba la que fuera pareja de Bertín Osborne.

«He sido súper cordial con todos vosotros, pero no puedo permitir un acoso», insistía Gabriela Guillén mientras la reportera de ‘Así es la vida’ le decía que no querían acosarla y que solo querían saber como se encuentra. «No me encuentro bien por todo lo que he pasado. No voy a permitir que sigan acosando a la gente que entra por la puerta», se quejaba ella.

Justo en ese momento, aparecía otra mujer que se encaraba con otra de las reporteras desplazadas a la casa de Gabriela. «Encima no te rías, ¿eres boba?», le decía la mujer a la reportera. «¿Esa es la madre?», se escuchaba preguntar a Makoke desde el plató. «No venimos a molestarte», insistía la reportera de ‘Así es la vida’. «Yo sé que hacéis vuestro trabajo, pero de verdad que yo no puedo más», sentenciaba la madre del hijo de Bertín Osborne.

Tras ello, se veía como la reportera de Gtres desaparecía del plano y se escuchaban voces como de una discusión. «Oye, oye», se escuchaba sin saberse muy bien lo que estaba sucediendo. Mientras, la reportera de ‘Así es la vida’ le preguntaba a Gabriela Guillén por cómo estaba el bebé. «Se ha vuelto loco todo el mundo, os pido por favor respeto. Os pido respeto», insistía ella. «Estoy fatal, de verdad, todo lo que hay. No puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, os lo pido por favor», añadía entre lágrimas y pegando la espantada.

«Una situación, Lourdes, muy complicada la que acabas de vivir, nada fácil para ti tampoco. Es una mujer que lo está pasando muy mal y te estamos viendo muy emocionada a ti también. Nos gustaría que nos contaras lo que no hemos podido ver pero sabíamos que estaba ocurriendo ahí», comentaba entonces Sandra Barneda dirigiéndose a Lourdes Pineda.

La reportera de ‘Así es la vida’ denuncia que Gabriela Guillén les ha agredido

Gabriela Guillén en ‘Así es la vida’.

Así, la reportera de ‘Así es la vida’ relataba todo lo que había sucedido con Gabriela Guillén. «Estábamos aquí y de repente salían su madre, otra mujer con un carrito de un bebé y hemos supuesto que era el hijo de Gabriela», relataba la reportera. Pero algo hacía que su crónica se viera paralizada.

«Perdonad es que está siendo muy complicado, si nos podéis dejar estamos en directo. Perdonad compañeros es que está siendo terrible. Nosotros simplemente queríamos saber como estaba Gabriela, se ha puesto muy nerviosa, nos ha empujado, ha golpeado a la cámara y ha llamado a la Guardia Civil que ha venido para identificarnos», explicaba Lourdes Pineda en ‘Así es la vida’.

Finalmente, Sandra Barneda dejaba claro que ellos no iban a enseñar al bebé en televisión. «Es una situación complicada la que habéis vivido, te agradezco que te hayas ahorrado detalles desagradables que has vivido. Es todo muy complicado», aseveraba la presentadora. «No hemos acosado a Gabriela, es alguien que ha dado entrevistas», remarcaba Almudena del Pozo.