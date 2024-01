‘Así es la vida’ revienta la exclusiva de Bertín Osborne y Gabriela Guillén con este gran anuncio

‘Así es la vida’ ha comenzado el 2024 por todo lo alto. El programa que ha presentado César Muñoz en solitario después de que Sandra Barneda tuviera que desaparecer la semana pasada por estar enferma, arrancaba asegurando que tenían una exclusiva que iba a dar mucho que hablar.

«Han sido protagonistas indiscutibles a lo largo del 2023. Y hoy tenemos una exclusiva que va a convertirlos de nuevo en el centro de todas las miradas. Les aseguramos que en los próximos días no se va a hablar de otra cosa. Un hombre y una mujer, esta tarde les desvelamos de quienes se tratan y los detalles de la que será una de las noticias de este año que empezamos, el 2024», aseguraba César Muñoz al arrancar el programa.

Era poco después cuando ‘Así es la vida’ destapaba quienes eran los protagonistas de la exclusiva, la primera gran noticia del 2024: Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Y es que según adelantaba el programa Gabriela Guillén ya había dado a luz al hijo que ha tenido junto al cantante. «Gabriela y Bertín ya son padres», adelantaba Lourdes Pineda desde la casa de ella.

Una noticia que revolucionaba a muchos colaboradores, sobre todo a José Antonio Avilés, que contaba que había podido hablar con Bertín Osborne por la mañana y que se encontraba en Sevilla por lo que no habría viajado a Madrid para interesarse por su nuevo hijo.

«Yo creo que era evidente que Bertín no iba a estar en este momento, no hay ningún tipo de relación ni entre ellos dos, ni con amigos en común. Gabriela lleva completamente incomunicada con el ambiente de Bertín desde hace más de un mes. Bertín no está dispuesto a nada, ahora solo queda que Gabriela ponga una demanda para que él se someta a la prueba de paternidad», aclaraba por su lado Carmen Borrego.

Fue el pasado domingo 31 de diciembre, día de Nochevieja cuando Gabriela Guillén dio a luz por parto natural según confirmaba la reportera del programa. Una paternidad de la que Bertín Osborne podría haberse enterado por ‘Así es la vida’. «A mí me cuentan que se ha enterado por nosotros y que hasta el viernes se mantendrá en Sevilla con su familia y que por ahora no tiene pensado desplazarse a Madrid», relataba Avilés.

Asimismo, el colaborador vaticinaba que además de una exclusiva en una revista, Gabriela Guillén se sentará en un plató de televisión para hablar de su maternidad. «Gabriela ha estado negociando sentarse en un plató después de esa exclusiva», adelantaba el colaborador de ‘Así es la vida’. «Yo creo que la primera exclusiva la hemos reventado esta tarde aquí», añadía por su parte Carmen Borrego.

«Mañana seguramente iba a salir el nacimiento de este sexto hijo de Bertín y creo que luego hay unas fotografías para las revistas que se van a hacer este mismo viernes», añadía la hija de María Teresa Campos.