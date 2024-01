Frank Blanco despide fulminantemente a un invitado en ‘TardeAR’ por lo ocurrido en directo

Frank Blanco ha vivido un final de ‘TardeAR‘ tremendamente tenso este viernes con un entrevistado. El programa ha abordado en su mesa de debate lo que se ha encontrado un turista cuando ha llegado a un local de Lanzarote que se anunciaba como una habitación para pasar la noche. Ya in situ, ese turista descubre que no ha alquilado una habitación, sino una nave con más de veinte tiendas de campaña y baños compartidos por 25 euros la noche.

Pues bien, Daniel Barbosa, el propietario de este hotel de campaña presuntamente ilegal, ha conectado con ‘TardeAR’ para defender la legalidad de este negocio. Sin embargo, nada más empezar, ha sorprendido vacilando al equipo. «Os tengo que dar una noticia de última hora: el rey Felipe VI se ha divorciado», ha soltado a bocajarro. «Si has conectado con nosotros para trolear al programa, es que lo tenemos tan fácil como cortar la conexión», le ha replicado el presentador.

«A mi el tema de Felipe VI no me interesa. Yo lo que te quiero preguntar es si de verdad está todo en orden», ha añadido Frank Blanco. «Yo os he escuchado a vosotros conjeturando en plató sobre mi negocio», ha lamentado el invitado. «Por eso te damos la voz y la palabra para que lo aclares», le ha conminado el catalán. No obstante, lejos de explicarse, no hacía más que crear ruido acusando a ‘TardeAR’ de inventarse noticias y sin dejar hablar a nadie.

«Escucha una cosa, aquí el turno de palabras lo reparto yo. Precisamente, por si hay algo que nos inventamos o no se ajusta a la realidad, te damos voz. Podríamos no conectar contigo y que cada uno dijera lo que quisiera. Te doy la oportunidad, sin que me saques otros temas, de que me des tu versión. ¿Este negocio es legal sí o no? Si quieres hablamos de esto y, si no, cerramos la conexión y seguimos con otros temas que tenemos«, le ha advertido un Frank Blanco cada vez más indignado.

Frank Blanco, como nunca en ‘TardeAR’, corta la conexión con el entrevistado

Pero Daniel Barbosa seguía en sus trece enrocado en que todo eran fake news. «Cuando se coge una noticia, se pueden contrastar todas las versiones. El alcalde dice que no es legal y que no tienes licencia y ahora queremos saber tu versión. Eso es intentar hacer el trabajo bien hecho. Por última vez te lo digo: ¿quieres darnos tu versión? Dámela, pero no me cuentes películas«, le ha apelado nuevamente el comunicador, a punto de perder los nervios.

«Me habéis llamado caradura. ¿Me habéis dado la presunción de inocencia?», ha contestado el entrevistado, que continuaba sin dar esas explicaciones que le requerían. «Estamos perdiendo el tiempo, ¿me das tu versión sí o no? ¿Tienes licencia de alojamiento turístico?», ha repreguntado por enésima vez Frank Blanco sin demasiado éxito.

«Primeramente, no soy un alojamiento turístico, nunca lo fui. Yo no alquilo habitaciones y mucho menos tiendas de campaña», ha declarado. Al escucharle semejante mentira y ante la falta de explicaciones convincentes, Frank ha dicho basta y le ha despachado abruptamente, despidiéndole del programa y cortando la conexión ipsofacto: «Mira, Daniel, no me estás contestando a nada de lo que te pregunto y, como en la televisión decimos mil veces, el tiempo es oro. Y los minutos que teníamos destinados a que nos dieras tu versión los hemos agotado. No me interesa ya seguir escuchándole«.