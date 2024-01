Emma García frena en seco a Malena Gracia en ‘Fiesta’ por Arévalo: «No lo puedo entender»

El humorista Paco Arévalo falleció el pasado 3 de enero en su domicilio de Valencia, al parecer, víctima del Covid o de una fuerte gripe. Una triste noticia que, lamentablemente, estuvo marcada por la polémica protagonizada por su expareja, Malena Gracia.

La actriz acudió al tanatorio para dar el último adiós a Arévalo, cuando, según ella, fue echada de malas maneras por la familia del difunto. Aunque el hijo del cómico negó que la expulsaran del velatorio, sí que dejó claro que no la querían ver ni en pintura. Y es que, tras su ruptura, Malena Gracia habló en muy malos términos de su padre en distintos platós de televisión.

Apenas un día después de salir llorando del tanatorio, la actriz se sentaba en el plató de ‘¡De viernes!’ para hablar de lo sucedido. Pero, lejos de quedarse ahí, este mismo domingo 21 de enero la también cantante acudía al programa ‘Fiesta’ para defenderse de las críticas recibidas y, de paso, justificarse de lo que dijo en el pasado de su expareja.

Malena Gracia se defiende de las críticas recibidas

«Lo único que dije es que me arrepentía de haber estado con él, pero como pareja. Como amigos no. Hubo una relación muy bonita, nos queríamos mucho», aseguró Malena Gracia en el programa presentado por Emma García en Telecinco. Además, dejó claro que nadie le escribió para que no fuera al tanatorio, por lo que no se esperaba ese mal recibimiento: «Voy a un tanatorio a despedir a un amigo y se me tacha de todo. Y sale (el hijo de Arévalo) al medio segundo a ponerme verde».

Sin embargo, los colaboradores de ‘Fiesta’ le echaron en cara no sólo el haber acudido al tanatorio sabiendo que no era bienvenida, sino, además, el haberse sentado en un plató de televisión el mismo día del entierro. Pero ella se defendió alegando que tenía el mismo derecho que la familia de hacerlo.

En ese momento, Emma García interrumpió la entrevista para pararle los pies a la invitada: «Dentro de todo lo que estás argumentando, hay cosas que puedo entender. Pero dices ‘y por qué han venido ellos’. Ahí estás resbalando». Y es que, tal y como recordó la presentadora del magacín, los familiares visitaron varios programas de televisión para rendir homenaje a Arévalo, no para hablar de la polémica.

«Lo único malo que hice fue ir a despedirle. Si me hubieran dejado despedirme, hubiera estado en el entierro con ellos. Pero me llamaron de la televisión», se intentó defender Malena Gracia.

La propuesta de Malena a Areválo que él declinó

Además, la actriz confesó en ‘Fiesta’ algo «que nunca había contado», pero que ha decidido hacerlo ahora para demostrar «lo mucho que le quería». «A Paco le preocupaba mucho dónde iba a quedar Nuri, su hija. Yo un día le dije ‘mira Paco, yo me hago cargo de ella’, yo no tengo hijos, pues no me importa tener una hija porque para mí Nuri es como mi hija. Lo estuvimos hablando y luego él me dijo que no, que había planteado llevarla a una residencia», aseguró la invitada.

«Paquito la adora también porque es su hermana, pero eso fue lo que Paco y yo hablamos. Para que veáis hasta qué punto yo quería a Nuri, que es como mi hija, y a Paco Arévalo», sentencia Malena, dejando claro que «yo estaba con él porque le quería, le respetaba y le admiraba. No te sé decir si enamoradísima, pero era un cariño, un respeto, un amor y yo jamás hablaría mal de una persona, como a dicho él, porque sea vieja».