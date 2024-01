Emma García denuncia en ‘Fiesta’ la estafa en la que se ha visto envuelta sin saberlo

Emma García ha sido la última famosa en denunciar la usurpación de su imagen para llevar a cabo una estafa. Este sábado 27 de enero, ‘Fiesta‘ ha alertado de la existencia de páginas webs que utilizan la imagen de los famosos y de medios de comunicación reconocidos para estafar a la gente.

Lo que hacen estos ciberdelincuentes es emplear al famoso en cuestión como gancho para que la gente clique en el enlace de una noticia falsa. Y ahí, el usuario es redirigido al engaño. Emma García ha sufrido en sus propias carnes esta usurpación de su imagen, como así ha reconocido ella misma.

«Me lo dijo un compañero», ha asegurado la presentadora de ‘Fiesta’. «No tenía ni idea porque si no estás en esta red y no te avisan…», se lamenta la comunicadora vasca. Un engaño del que también ha sido víctima su compañera Makoke. Así lo ha explicado la colaboradora: «Se anunciaban unas cremas con mi imagen. Y también te avisan por las redes: ‘Oye ¿estás publicitando unas cremas?’. Y yo: ¿Qué cremas?».

Emma García explica el porqué no denunció

A raíz de esto, Emma García aclara si ha denunciado lo sucedido, o mejor lo ha dejado pasar: «Yo no denuncié porque mi compañero me dijo que ya habían cambiado de imagen y habían puesto a otra persona. Lo hacen muy bien porque cambian de persona cuando te das cuenta y entonces ya no puedes denunciar».

Para Alejandra Rubio, «el problema» precisamente «es que no denunciamos. No le damos importancia y esto no acaba nunca…». Algo con lo que no estaba de acuerdo Makoke: «Sí le das importancia, pero es métete con un abogado, gástate el dinero, pon la demanda…».

Pero «hay que denunciarlo», deja claro la presentadora. Y es que, lamentablemente, es una práctica cada vez más habitual. El abogado Xavi Abat ha hablado en ‘Fiesta’ de los graves delitos que se están cometiendo y de las penas que habría impuestas: hasta un año de cárcel.