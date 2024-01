Elena Tablada dice alto y claro lo que piensa verdaderamente de Chenoa en ‘Bailando’

La semana pasada Boris Izaguirre daba mucho que hablar en redes sociales ante el corte que le daba a Elena Tablada en plena gala de ‘Bailando con las estrellas’. El venezolano no se cortaba al decirle a la cubana que tendría que haber bailado una de las canciones más icónicas de Chenoa.

«Yo creo que el error ha sido ponerte Sarandonga. Pienso que habría sido mejor haberte puesto ‘Cuando tú vas, yo vengo de allí’ de Chenoa», soltaba de sopetón el juez después de que el jurado fuera bastante crítico con el baile de Elena Tablada.

Este sábado durante la tercera gala, y antes de su baile, Elena Tablada no dudaba en responder al zasca de Boris Izaguirre en el vídeo de los ensayos en ‘Bailando con las estrellas‘. «Boris hizo alusión a las canciones. ¿Crees que lo hizo con una segunda intención?», le preguntaba Adrián, su bailarín.

«Siempre en la vida hay una segunda intención», respondía de primeras Elena Tablada. «Yo con Chenoa me llevo super bien. Me parece una mujer super poderosa. Si me ponen un tema de ella lo bailaré con mucho orgullo«, confesaba la madre de la hija mayor de David Bisbal.

Cabe recordar que David Bisbal dejó a Chenoa tras enamorarse de la que era la presidenta de su club de fans, Elena Tablada. Por ello, durante años se vivió una gran rivalidad entre la cubana y la actual presentadora de ‘OT 2023’ en Prime Video.

Elena Tablada y Julia Gómez Cora aclaran sus rencillas

Más allá de lo de Chenoa, Elena Tablada también ha querido arreglar sus rencillas con otro de los miembros del jurado de ‘Bailando con las estrellas’. Y es que desde el primer día ha llamado mucho la atención como Julia Gomez Cora votaba muy bajo a la cubana. «Noté cierto resquemor hacia mí en las valoraciones, y luego lo vi en vídeos y sí, se nota», confesaba en el vídeo de los ensayos.

Después de su baile, y durante las votaciones, Julia le dejó claro que no tenía nada en contra de ella ni de ninguno de los concursantes. «La muestra de que no tengo nada en contra de ti, ni del resto de concursantes, es que hoy te he dado el doble de puntuación», le decía Julia a Elena Tablada tras darle un 6.