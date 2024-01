Boris Izaguirre indigesta a Elena Tablada con este comentario sobre Chenoa en ‘Bailando’

Boris Izaguirre protagonizó uno de los momentos que más dieron que hablar en redes sociales sobre ‘Bailando con las estrellas’ en su segunda gala en Telecinco este sábado, 20 de enero. Se produjo durante la valoración del show de Elena Tablada con su correspondiente pareja de baile profesional.

A la cubana y expareja de David Bisbal le tocó un baile flamenco, pero no se lució como le hubiera gustado y el jurado profesional destacó algunos fallos. Especialmente Julia, que la tiene entre ceja y ceja, y que criticó que sus movimientos no fueran acompasados con la música. Gorka Márquez y Blanca Li, por su parte, le animaron a desmelenarse más en la pista y no ser tan recatada.

Sin embargo, fueron los comentarios de Boris Izaguirre los que causaron sensación por los términos por los que fue. «Yo creo que el error ha sido ponerte Sarandonga. Pienso que habría sido mejor haberte puesto ‘Cuando tú vas, yo vengo de allí’ de Chenoa», soltó de sopetón el venezolano, que muy conscientemente estaba mencionando un tema mítico de la expareja del que es el padre de su hija, David Bisbal.

«Creo que así habrías tenido más reacción porque creo que es lo que todos te estamos diciendo», añadió Boris, dejando entrever que esa canción al ser de Chenoa podría removerle mucho más y hacerle recordar a Bisbal. La cara de Elena Tablada fue bastante plana porque es muy poco expresiva pero, a buen seguro, en su fuero interno la sensación fue de impacto.

«Tienes una personalidad extraordinaria y lo sabes. No puedes dejarte nunca mermar en esa personalidad. No le hagas caso al hecho de que solamente puedes salsear porque el flamenco lo es todo e incluye también la salsa», concluyó Boris Izaguirre, dándole un poco de oxígeno para que no se crea insegura y para que no se encasille en la salsa.