El vuelco radical que sacude la vida de Marieta tras salir de ‘La Isla de las Tentaciones 7’

Marieta es una de las concursantes que más está dando que hablar en la actual edición de ‘La isla de las tentaciones’, donde ha caído en la tentación con Sergio Aguilera. Ese interés que está despertando su paso por el programa de Telecinco se refleja también en sus redes sociales, donde sus seguidores no paran de crecer.

Ya ha superado los 79.000 ‘followers’ en Instagram, mientras que en TikTok cuenta con más de 77.000. Además, tres de sus vídeos ya superan el millón de reproducciones. Todo esto le abierto las puertas al mundo de la creación de contenido, al que ella no se dedicaba antes de su salto a la fama, hace apenas dos semanas.

Y es que Marieta es auxiliar de enfermería, tras estudiar un ciclo formativo a los 17 años, ya que no tenía claro si le iba a gustar la carrera de enfermería. Por lo tanto, no se matriculó en la universidad. La joven estuvo trabajando en un hospital, pasando por distintas áreas, desde Urgencias hasta el paritorio. Hasta que este verano dejó el hospital y comenzó a trabajar en una clínica en la que estaba muy contenta.

Marieta deja su trabajo en la clínica para ser influencer

Sin embargo, su exitoso paso por ‘La isla de las tentaciones’ han hecho que la concursante tome una drástica decisión con respecto a su futuro profesional. Marieta ha decidido dejar su puesto para apostar por la creación de contenido en las redes sociales, es decir, ser una influencer.

«Me duele mucho dejarlo porque es un trabajo estable, es un buen trabajo. Me gusta muchísimo lo que hago y estoy súper a gusto con mis compañeras, pero es verdad que no puedo con todo», reconoce en un vídeo publicado en TikTok. Aunque es consciente de que esta decisión le puede acarrear críticas, por lo que así ha querido justificarse: «Parece una tontería lo de las redes pero no lo es, porque tienes a un montón de personas que quieren ver cosas de ti y yo no tengo ese tiempo para mostrarme».

Y es que se ha visto sobrepasada con la situación: «No me da la vida para más y estoy siempre poniéndome mala. Siempre tengo llagas en la boca, como muy poco, no estoy durmiendo bien y es todo por el estrés porque a mí me gusta dar el 100% en todo lo que hago». Además, cree que esto es una oportunidad única que se arrepentiría si la rechaza, puesto que podría volver a la clínica en cualquier momento si el mundo de las redes sociales no le gusta o no le funciona.