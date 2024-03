‘La Isla de las Tentaciones’ da el golpe de gracia con un giro que implica a Marieta y Gabriela

Este miércoles, 27 de marzo, Telecinco ha emitido el debate final de ‘La Isla de las Tentaciones’ donde se han descubierto muchos secretos. Como el que ha destapado Marieta, al revelar que Gabriela y ella se liaron con el mismo tentador una vez finalizado el reality.

Marieta entró al reality junto a su por entonces pareja, Álex Girona. Sin embargo, poco tardó ella en serle infiel con Sergio. Una deslealtad de la que el alicantino a día de hoy todavía se está recuperando, como así le reconoció ante Sandra Barneda. Al terminar la experiencia, Álex decidió marcharse con Gabriela en lugar de con Marieta, pese a que ella quería dar una segunda oportunidad a la relación.

Sin embargo, al llegar a España, Álex y Gabriela decidían tomar caminos diferentes. Y ella tuvo algo con uno de los tentadores del programa, tal y como desveló este miércoles Marieta en ‘El debate de las tentaciones’. «Cuatro horas después de salir (Gabriela) se enrolló con Miguel y 48 horas después se acostó con él», espetó. Una auténtica bomba que Álex pudo observar desde la sala del visionado.

El alicantino reaccionaba a estas palabras de su expareja soltando otra bomba: «Y 72 horas después, te lo tiraste tú». Una información que confirmaría la propia Marieta a Sandra Barneda poco después: «Me puse a hablar con él. Un día vino a Alicante, salimos de fiesta y tuve un rollo con él. Miguel ha dado para mucho», bromeó.

Marieta y Gabriela se liaron con el mismo tentador

La futura concursante de ‘Supervivientes 2024’ reconoció que ella le contó esto a Álex cuando volvieron a verse tras la ruptura: «Se lo conté cuando le vi al mes siguiente. Como teníamos cosas en la casa de cada uno quedamos para dárnoslas y volvimos». Pero esta reconciliación solo les duró un mes: «Lo intentamos otra vez, pero fue el mes más largo de la historia».

Por su parte, Gabriela, que también estuvo presente en este reencuentro ocho meses después, contó lo que pasó con Álex al salir de República Dominicana: «Salimos del programa con la condición de conocernos fuera. Pero no salimos en plan relación de vamos a casarnos». Sin embargo, el mismo día de llegar a Madrid, tuvo algo con el tentador: «Esa noche salí de fiesta y conocí a Miguel. Estuvimos cenando con él todas las chicas y luego nos fuimos al hotel». Esto no se lo contó a Álex, ya que, según ella, solo pasó una vez: «Solo coincidimos esa vez, le quero mucho, es muy amigo mío».

Miguel da su versión de los hechos y suelta otra bomba

El tercero en discordia, Miguel, también dio su versión de los hechos. El tentador reconoció que no entiende por qué Marieta se comporta así ya que con él también «quiso tener una relación». Algo que ella negaba categóricamente: «Solo nos hemos acostado. Salí y empecé a hablar contigo de normal. Un día me dijiste que te gustaba, y yo te dije que me hacías gracia y a las dos semanas se vino a verme a Alicante». En ese momento, Miguel soltaba una nueva bomba: «La noche de antes de volver con Álex me estaba llamando».

Sobre lo ocurrido con Gabriela, el tentador explicó que «con Gabriela fue al llegar a Madrid, no la conocía. Empezamos a hablar, surgió y me acosté con ella. Estuvimos los dos muy a gusto», sentenció.