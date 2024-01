El serio contratiempo de Bruno (Mozos de Arousa) en ‘Bailando con las estrellas’: «Casi se mata»

Bruno Vila sigue demostrando sus dotes para el baile semana tras semana en ‘Bailando con las estrellas‘. Tras sorprender al jurado hace siete días con un chachachá, en esta tercera gala se ha arrancado con una samba junto a su maestra de baile, Marta Blanco. Ambos han bailado al ritmo de ‘La Macarena’.

La intención del joven es dejar atrás los suspensos que se llevó por parte del jurado las semanas anteriores. Motivo por el cual reconoce sentirse triste después de actuar. Sin embargo, está dispuesto a todo por mejorar esas calificaciones y sorprender a los jueces. Aunque a punto estuvo de salirle muy caro.

Y es que, Bruno Vila y su pareja de baile tuvieron un fallo técnico durante una de las piruetas lo que provocó que Marta casi cayera al suelo. Pero, afortunadamente, todo quedó en un susto y recibió muy buenas críticas por parte de los miembros del jurado. Boris Izaguirre valoró su valentía: «Has hecho algo increíble que es, cuando algo te sale mal, no te has venido abajo, sino que has seguido adelante, es muy de valorar».

Bruno Vila y Marta Blanco salvan un fallo en su coreografía con absoluta profesionalidad



Bruno Vila dispuesto a todo por mejorar las calificaciones: «Voy a pelear»

Por su parte, a Gorka Márquez le ha faltado más técnica, pero «me da igual porque has entretenido a todo el mundo. Sonríes y, en casa, sonríe todo el mundo. Pero me gustaría que trabajaras más la técnica». Los jueces también destacaron el fallo técnico que tuvieron durante la pirueta. Tras volver a ver la repetición de las imágenes, Antonia Dell’Atte exclamó: «¡Casi se mata!».

Blanca Li y Julia Gómez Cora también destacaron algunas cuestiones técnicas durante sus valoraciones, como que «volvieron las caras de pánico». Mientras que Antonia Dell’Atte aplaudió el sentido del humor de Bruno Vila quien, finalmente, obtuvo un total de 28 puntos. «Julia, voy a pelear por el último 4 que me pones», sentenció el concursante.