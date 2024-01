El palo de Ágatha Ruiz de la Prada al equipo de ‘Bailando con las estrellas’ tras su expulsión

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido, pese a su breve paso por ‘Bailando con las estrellas’, la concursante más polémica. Ya en su estreno amagó con abandonar el programa tras las duras valoraciones de los miembros jurado. Y, aunque finalmente optó por continuar, se acabó convirtiendo en la primera expulsada.

La diseñadora bailó un ‘quick step’ con la canción ‘I am what I am’, pero no convenció ni al jurado ni al público, que también participó en las votaciones. Pese a quedar cuarta por la cola en las votaciones del jurado, el voto del público no la ayudó, y se jugó la expulsión con Carlota Boza. Los jueces decidieron dar una segunda oportunidad a la actriz, poniendo así punto y final a la aventura de la aristócrata en el concurso.

Este domingo 22 de enero, Ágatha Ruiz de la Prada llamaba por teléfono a ‘Fiesta’, desde no dudaba en lanzar una serie de dardos al programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. «Ayer me quedé muy liberada. Contenta. Vine a casa y me subí en el coche como si estuviera en una carroza. He dormido superbién», comenzó diciendo la diseñadora.

Ágatha Ruiz de la Prada carga contra ‘Bailando con las estrellas’

Aunque lejos de quedarse ahí, la diseñadora ha recordado su intento de abandono cargando contra el jurado: «Pero luego lo he estado pensando esta tarde. Fíjate: yo dije muchas cosas. Que no tenía ni idea de bailar, que no sabía que estos chicos bailaban tan bien. Luego dije que tenía un jurado hostil… Todo lo que dije y el resto del mundo: ‘Vuelve, vuelve, vuelve. Qué bien que hayas vuelto’. Qué bien que hayas vuelto para echarte. No lo he entendido, personalmente. Tampoco entiendo tanto de televisión».

Por otro lado, Ágatha Ruiz de la Prada también se hacía eco de una de las críticas más repetidas en redes sociales contra el equipo de producción de ‘Bailando con las estrellas’: que la música escogida no pegaba nada con los estilos de baile. «Eran bailes muy raros. Te decían: ‘Un tango’. Y eso no parecía un tango», ha apuntado la exconcursante.

Ya el pasado sábado, tras su expulsión, la exmujer de Pedro J. Ramírez lanzó varias pullas al programa de baile: «La equivocación fue mía. Me dijeron que iba a aprender a bailar, que iba a pasármelo genial e iba a adelgazar. Ha habido gente que consciente e inconscientemente no me trató bien. Ha habido gente que me ha tratado genial».