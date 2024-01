El motivo por el que el novio de Ana María Aldón clama por su salida de ‘Gran Hermano Dúo’

Ana María Aldón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la segunda edición de ‘GH Dúo’. La diseñadora lo está dando todo en la casa de Guadalix de la Sierra donde, además, ha entablado una estrella amistad con Efrén Reyero. Los colaboradores de ‘Fiesta’ han debatido sobre la posibilidad de que entre ambos pudiera saltar la chispa.

Unas especulaciones que, imaginamos, no habrán hecho ninguna gracia a Eladio, el prometido de Ana María Aldón. ‘Fiesta’ ha conseguido hablar con él en exclusiva para conocer de primera mano cómo está viendo el paso de su novia por el concurso, y Eladio ha querido dejar claro que confía en ella al cien por cien.

«Estoy viendo el programa pero tampoco estoy obsesionado. Estoy deseando que salga. La echo muchísimo de menos y confío en ella, ¿cómo no voy a confiar si la quiero hasta las trancas? Si tuviera que decirle algo le diría que la quiero muchísimo», reconoce Eladio.

Además asegura que, aunque no está viendo el programa a diario, lo que ha visto de Ana María Aldón dentro de la casa es lo que él conoce de la diseñadora. «Con lo poco que he visto, insisto, he visto que está siendo como es ella, a parte de que se lo está pasando bien», afirma.

Lo que más ha sorprendido a los colaboradores de ‘Fiesta’ de las declaraciones de Eladio ha sido cuando este ha contado que mantiene contacto diario con Gema, la hija de su prometida. Pese a que en un principio la relación fue algo tensa, debido a que la joven no estaba de acuerdo con esta pronta boda de su madre, parece que, en estos momentos, ambos están volcados en apoyar a la diseñadora.

«Yo hablo mucho con Gema. Si Ana supiera lo que está pasando fuera de la casa estaría encantada. También hablo con sus hermanos. Si supiera que no debe temer lo que le daba miedo al entrar estaría aún más feliz. Estoy muy contento, estoy tranquilísimo. Pensé que iba a ser diferente, pero estoy muy a gusto», sentencia el novio de Ana María Aldón, con el que dentro de unos meses pasará por el altar.