El indigesto palo de Antonio Resines a Pablo Motos: «No sé para qué vengo a este programa»

Antonio Resines y Jorge Sanz acudieron a ‘El Hormiguero’ este miércoles para promocionar su serie ‘Serrines, madera de actor’, una producción de Mediaset y Amazon Prime Video. Y, durante la entrevista, hubo varios dardos por parte de Resines tanto a su compañero como a Pablo Motos.

En primer lugar, al protagonista de ‘Los Serrano’ no le pareció bien que Jorge contara una anécdota del pasado de ellos dos y Quique San Francisco. «Estábamos haciendo una obra de teatro y aparece Quique, deshecho, porque se le había escapado el perro y lo había atropellado un coche. Quique se quería morir y quería suspender la función y Resines decía ‘¿pero cómo la vas a suspender?’. Y me dijeron: ‘Jorge, habla con el veterinario’. Cojo el teléfono y digo: ‘llamo preguntando por el perro de Quique’ y me responden: ‘¿el perro de Quique? El perro de Quique ha llegado reventado, lo hemos tenido que matar aquí para que no sufra más el pobre animal porque está hecho polvo», explicó.

Un escabroso relato que Antonio Resines trató de parar: «Lo que estás contando es horroroso«. Sin embargo, ese toque no frenó a Jorge Sanz y continuó con la narración de los hechos aunque fuera desagradable. Según desveló, engañaron a Quique haciéndole creer que su mascota estaba bien y en observación pese a que ya conocían el triste desenlace. «Se corrió la voz y lo sabía todo el equipo menos Quique», aseguró.

En ese momento, Resines fue más expeditivo y mostró abiertamente sus discrepancias con que hubiera compartido esos detalles de mal gusto y encima con un tono un tanto jocoso. «Esto no tenías que haberlo contado porque estamos en un momento muy complicado eh«, sentenció el intérprete. «¿Por qué?», le replicó Sanz. «Es incorrecto», recriminó. «Bueno, incorrecto fue que acabo la función y salisteis todos cagando najas», le replicó Jorge.

Acto seguido, Pablo Motos le pidió a Antonio Resines que contara de qué iba su nueva serie y que hablara de su personaje. En la ficción se llama Antonio Serrines y ‘Los Serrano’ aparece renombrada como ‘Los tocinos’. El presentador se interesó si esta serie, al final, también es fruto de un sueño como ocurrió con la comedia de Telecinco, pero el actor respondió negativamente.

En ese instante de la conversación, ‘El Hormiguero’ proyectó una foto de Resines en la citada serie con una cara que desataba las risas en plató. «Es que no sé para qué vengo a este programa. Encima no me da una tacita como a Jorge«, reaccionó en referencia a que a Sanz le habían dado una taza de platino por su elevado número de visitas al programa.

Más tarde, otro momento de discordia se producía cuando Motos afirmaba que él no había hecho teatro nunca cuando realmente no era así. «Sí, hombre, sí he hecho teatro, joder, he hecho cuatro obras», le rebatió. «Una de las frases famosas en el mundillo del cine de Resines es ‘prefiero servir copas que volver a hacer teatro'», apostilló Jorge Sanz. «Eso no es verdad, se lo ha inventado y, además, esto para la audiencia es muy malo porque la gente del teatro…», se quejó Antonio Resines, que acabó admitiendo que si rehúye del teatro es porque no lo pasa bien y porque no le gusta hacer todos los días lo mismo.