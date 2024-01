El Cordobés se rebota en ‘TardeAR’ por el golpe bajo que le propina Xavier Sardá: «Bocachanclas»

‘TardeAR‘ arrancaba este iércoles hablando de Juan Ortega, el torero que dejó plantada a su novia en el altar después de que él haya roto su silencio con Carlos Herrera en Cope. Un tema que llevaba a que Manuel Díaz el Cordobés y Xavier Sardá tuvieran un pequeño rifirrafe.

«Yo tengo una teoría que es torero que duda, torero cogido», destacaba El Cordobés. «Oye, ¿Cordobés una pregunta hay algún torero heterosexual?», le preguntaba con sorna Sardá. «¿Qué es eso?», respondía el diestro entre risas. Mientras que Patricia Pérez destacaba que el hecho de que fuera torero es lo de menos y cuestionaba que cancelara la boda justo el mismo día de la boda.

Tras ello, Xavier Sardá volvía a poner al Cordobés en un compromiso. «Cordobés te está temblando el semblante con todo lo que has dicho y no te atreves a decir ahora», le soltaba el catalán al torero. «No esto bromeando», recalcaba el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’. «Javier es que no se te puede contar nada», destacaba el Cordobés molesto.

«No se te puede contar nada, es una conversación entre nosotros, tú me sonsacas», aseveraba él. «Yo si me pongo en su papel y me voy a casar ahora, aunque no sean las formas adecuadas, prefiero no dar un paso en falso en mi vida y decir oye si esto no va a funcionar lo cortamos aquí», destacaba el Cordobés.

El Cordobés, molesto con Xavier Sardá: «Me has demostrado que no eres mi amigo»

«¿Pero qué te haces ahora el bueno?», le replicaba Xavier Sardá. «Pero si te he dicho lo mismo», se defendía el torero. «Nos has explicado cuál es tu tesis de lo que pasó», remarcaba Sardá. «Lo que he dicho es que el miedo es libre», trataba de defender Manuel Díaz. «¿Puede ser que alguien le dijese ‘no tienes narices de no casarte hoy? ¿Fue casi una apuesta?», preguntaba entonces Xavier Sardá a lo que su compañero no sabía responder.

«Bla, bla, bla. Tú has dicho que fue casi una apuesta», insistía Sardá. «»¿Qué estás intentando, Xavier? Me tienes sudando», le replicaba el Cordobés. Finalmente, el torero se dirigía a su compañero al afearle lo que había hecho con él. «Yo confiaba en ti, pensé que nunca dirías algo que yo te contara a ti en privado y me has demostrado que no eres mi amigo», le decía.

«Yo sí que confiaba en ti», le contestaba Sardá. «Lo que decimos ahí, estamos en televisión, ahí el bocachanclas y aquí cierras la boca», le soltaba sin pudor Xavier Sardá.