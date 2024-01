El controvertido momento de Ortega Cano con una reportera de Sonsoles que captan las cámaras

José Ortega Cano está apartado de los medios de comunicación después de ser vetado por Telecinco y de haberse separado de Ana María Aldón. Sin embargo, el torero reaparecía este martes en ‘Y ahora Sonsoles’ para hablar de Jesulín de Ubrique.

Y es que aprovechando que el torero cumple 50 años, el programa de Sonsoles Ónega se desplazaba hasta la casa de Ortega Cano pues fue él quién le apadrinó profesionalmente a Jesulín de Ubrique.

José Ortega Cano no dudaba en dar la cara por Jesulín de Ubrique asegurando que la fiesta de la tauromaquia necesita a gente como el torero gaditano. Tras escucharle hablar de su compañero de profesión, Beatriz Cortázar recordaba que su invitado también había cumplido años recientemente. «Acaba de cumplir 70 años, ¿qué tal los lleva?», le preguntaba la periodista.

«No haberlo dicho porque dicen que estoy muy joven y muy puesto», reaccionaba él. «Me siento muy joven, para mí los años no cuentan», añadía el torero. «Yo cuando escucho decir a Ortega Cano que se siente joven me echo a temblar», ironizaba Cortázar. «No, tengo aquí a mis hijos que si les digo que vuelvo a torear se ponen bravos», aseveraba él.

«¿No me diga que se va a poner a torear y me está dando usted un titular?», le preguntaba Sonsoles Ónega. «No, torear en el amor», explicaba entonces Beatriz Cortázar. «La fuerza», se escuchaba decir a Paloma García-Pelayo por lo bajo haciendo referencia a lo que dijo de su semen de fuerza.

«Si hay por ahí alguna novia…», soltaba de repente Ortega Cano. «¿A si que hay ganas? ¿Está todavía en el mercado?», le preguntaba Beatriz Cortázar. «Yo me siento joven y fuerte», insistía el torero. «¿Tiene ganas de volver al ruedo sentimental don José?», repreguntaba Lorena Vázquez a lo que Ortega Cano respondía que «tengo ganas de vivir y de estar alegre».

«Maestro se me ocurre una cosa, como yo sé que se va a echar novia y está usted cañón, no vea lo guapo que está en la pantalla de Antena 3, usted me llama y viene al plató y hablamos de amor», le proponía Sonsoles. «El amor es necesario», insistía él.

El cuestionable momento de Ortega Cano con esta reportera de Sonsoles Ónega

En ese momento, Sonsoles aseguraba que había una señora del público que decía que si que fuera. «Igual de aquí se lleva una novia», le soltaba la presentadora. Pero justo en ese momento, José Ortega Cano no se cortaba y se ponía a ligar con Arancha Pérez Ponce, la reportera de ‘Y ahora Sonsoles’. «Aquí tengo…», bromeaba tocándole del brazo y agarrándose a ella. «No, que Arancha está casada», le decían desde el plató.

«Mañana tenemos otra entrevista», seguía diciendo Ortega Cano agarrado a la reportera. «Todavía liga, me encanta. Este plano es historia de la televisión», aseveraba Sonsoles mientras se veía a todos en el plató muertos de la risa salvo Paloma García-Pelayo que se mostraba incómoda ante el cuestionable momento que se acababa de vivir en directo con el torero.