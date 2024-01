Cuatro ofrece hoy domingo la icónica película en la que se basa ‘La sociedad de la nieve’

Este 2024 hemos empezado con una de las películas más potentes del año, y nos ha llegado de la mano de Netflix. Estamos hablando de la sobresaliente ‘La sociedad de la nieve‘, la nueva historia de J.A. Bayona, nuestro director más internacional. Basada en la novela homónima de Pablo Vierci, es una nueva adaptación del desgraciado accidente aéreo que tuvo lugar en 1972 en los Andes, cuando un avión se estrelló con un equipo de rugby uruguayo a bordo. Una historia de supervivencia y de crudeza humana, que podemos ver en Netflix desde el 4 de enero. Pero hace unos años hubo otra adaptación de esta historia, y hoy Cuatro la recupera a las 15.40 horas: ‘¡Viven!’, de Frank Marshall.

Corría el año 1993, y las historias de Hollywood no eran, ni de lejos, tan diversas e inclusivas como ahora. Así que la película de Frank Marshall no contó con actores latinoamericanos en el reparto, sino anglosajones y blancos. De hecho, su protagonista es un jovencísimo Ethan Hawke. Actorazo, no decimos que no, pero quizá no era el intérprete más adecuado para el papel.

La gente recuerda la película sobre todo por ser una historia dura, que contaba hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para sobrevivir. Pero los supervivientes de la tragedia la criticaron ampliamente, dejando claro que no tenía ningún tipo de parecido con la realidad, salvo el principio y el final. Esta película estaba basada en la novela de Piers Paul Read, ‘Alive: The Story of the Andes Survivors‘. Antonio Vizintín, uno de los supervivientes, mostró sus reparos con la película de ‘¡Viven!’ en una entrevista con Vanity Fair. “En general me gustó, aunque luego salí pensando que no es lo que de verdad esperaba ni lo que hubiéramos deseado que fuese. La dramatizaron para darle un poco de emoción. En la montaña no había luces, por ejemplo. En la película se ve como quemaron cajones y guitarras cosas que no son ciertas…”.

¿De qué va ‘¡Viven!’?

Octubre de 1972. El avión en el que viajan los componentes de un equipo de rugby uruguayo se estrella en los Andes. Las difíciles condiciones climáticas y la casi imposibilidad de situar el lugar exacto del accidente en una extensa zona montañosa hacen desistir a los equipos de rescate.

Una película con polémica

Pese a que uno de los consultores de la película fue uno de los propios supervivientes, Nando Parrado, la película no acabó de gustar al resto de sus compañeros. Y además, el guion se paseó durante años por los despachos de Hollywood, pero no acababa de convencer a ningún directivo, sobre todo por culpa de sus escenas de canibalismo. Incluso se llegó a hablar con Brad Pitt para que interpretase a uno de los protagonistas, pero este desechó el papel considerando que el guión era demasiado pobre.

Y el propio libro en el que se basó la película de ‘¡Viven!’ fue duramente criticado por sus detalles escabrosos y demasiado explícitos. En la revista satírica británica Private Eye llegaron a calificar la novela como «lectura porno». Pese a todo, la película funcionó bien en taquilla, con cerca de 100 millones de dólares en taquilla, y la escena del accidente aéreo se rodó de forma muy realista. Aun así, ‘La sociedad de la nieve’ da una nueva visión de la historia, mucho más fidedigna. Y la crítica la ha aplaudido ampliamente, ya que ha sido nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa, y está en la selección final para represente a España en los Oscar.