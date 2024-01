Cristina Porta comunica su retirada de Mediaset tras 2 años con esta significativa publicación

Hace dos años que Cristina Porta se convirtió en la ganadora de la primera edición de ‘Secret Story’, donde vivió una historia de amor con Luca Onestini. Desde entonces, ha sido uno de los rostros más recurrentes en todos los programas de Telecinco. Tanto confiaba Mediaset en ella que incluso la otorgó un programa junto al Maestro Joao en Mitele Plus, ‘For fans’.

Sin embargo, hace unos días, la periodista anunciaba su adiós al programa debido a un cambio brutal en su vida. Una noticia que nadie se esperaba, pues parecía estar muy ilusionada con este espacio que conducía junto al vidente. «Se vienen cambios. De momento la semana que viene no voy a estar aquí. No es un adiós definitivo, es un hasta pronto», comenzaba diciendo la también colaboradora de ‘Así es la vida’.

«Me da mucha pena porque aquí hay un equipo maravilloso. Llevo dos años trabajando en Mediaset, y la verdad que me lo he pasado muy bien. Pero creo que el broche de oro ha sido este programa, que me ha permitido hacer mi trabajo y ser yo, además de hacerlo con Joao», proseguía su discurso de despedida Cristina Porta.

Y concluía dando las gracias «a todas las personas que han confiado en mí durante estos años, también a Patricia, que decidió que estuviera aquí… y ya no puedo decir nada más. Que es un cambio y no se sabe qué pasará, Joao me dice que va a ser algo muy bueno».

Cristina Porta se despide de Mediaset

Este mismo martes, Cristina Porta escribía también unas palabras de despedida en su perfil de Instagram. Junto a su última foto tomada en Mediaset, la colaboradora escribía lo siguiente: «Todo lo que he vivido en estos pasillos en 2 años… me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte. Volveré».

«La última foto en Mediaset tenía que ser con mi hermanito, Jorge Pérez, que ya sabe a dónde voy. Ya sabéis que me sobran dedos de la mano para contar los amigos de verdad que me ha dejado esta etapa de mi vida. Pero los que cuento, valen por mil. Soy afortunada. A por el siguiente reto», concluía su post.