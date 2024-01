Chenoa se rompe a lágrima viva tras lo que se pudo ver en ‘El desafío’: «No es mi estilo»

Esta semana, Chenoa se ha tenido que enfrentar a la temida ‘apnea’ durante la segunda entrega de la nueva temporada de ‘El Desafío‘. Sin embargo, la cantante ha acabado llorando desconsoladamente y explicando el motivo de su inesperada reacción.

Tras la emisión de las imágenes de los entrenamientos, podíamos ser testigos de cómo la concursante recibía, ya metida en la caja llena de agua, las indicaciones del experto, Juandi Alcázar. «Vale, Laura, a partir de ahora, mandas tú. Hacemos tus respiraciones. Sé consciente, no tenemos prisa. Mucha paciencia», le decía el monitor antes de que Chenoa se desprendiese del tubo de buceo y comenzase la prueba.

Todo iba como la seda hasta que, casi en el minuto 3, la presentadora de ‘OT 2023’ sacaba uno de sus brazos, lo que indicaba que pronto saldría a la superficie. En concreto, fue en el minuto 3:33 cuando la cantante salía del agua y lo hacía desecha en lágrimas. Tras abandonar la caja, se dispuso a caminar hacia Roberto Leal, con el que se fundió en un emotivo abrazo.

El motivo del desconsuelo de Chenoa

«Pero, ¿por qué lloras? ¿Querías hacer 4:40 como Rosa López?», le preguntó, con su habitual ironía, Santiago Segura. A lo que Chenoa contestó: «No, eso no. Antes de entrar ya estaba llorando. Ha sido una semana dura. No soy nada acuática, me encanta verlo. Disfruto mirarlo, pero no consigo entrar en el agua».

«¡Pues menos mal! Casi te quedas a vivir», le espetó el director cinematográfico. Según ha reconocido ella misma, a la cantante superar este reto le ha supuesto mostrar su lado más vulnerable: «Camuflo mucho ese punto sensible haciendo el payaso o poniéndome de mal humor. Pero, en realidad, lo paso mal. No me sale enseñarlo, quizás debería hacerlo más, pero no es mi estilo».

En ese momento, Roberto Leal recordaba que «hay una canción de Chenoa que dice constantemente ‘Soy humana’. Pues es que ella lo es». Además, el presentador aprovechó la ocasión para desvelar una conversación que ha tenido con la concursante en los pasillos y en la que ella le reconoció que no creía que llegara a resistir más de 2:50. Finalmente, consiguió sobrepasar con creces esa marca, de forma que se coloca décima en el ranking de apena de las cuatro ediciones, empatada con Jorge Lorenzo.