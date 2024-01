‘Bailando con las estrellas’ recata a esta colaboradora de Jorge Javier en ‘Cuentos Chinos’

Poco a poco el casting de ‘Bailando con las estrellas‘, el talent de baile que llegará a Telecinco tras una primera edición en 2018 en TVE se va completando antes de su próximo estreno el sábado 13 de enero.

En ‘Bailando con las estrellas’, 13 personajes famosos deberán demostrar sus dotes en el mundo de la danza y aprender cada semana diferentes estilos de baile junto a sus parejas, bailarines profesionales, y someterse a la valoración de un jurado profesional.

La séptima concursante confirmada por Telecinco para este nuevo formato que conducirán Jesús Vázquez y Valeria Mazza y que produce Bulldog TV (‘Supervivientes’) es Athenea Pérez, quien saltó a la fama hace unos meses tras convertirse en Miss Universo Spain 2023.

Athenea Pérez se suma al casting de ‘Bailando con las estrellas’ en el que ya estaban confirmados el ex futbolista y pareja de Paula Echevarría, Miguel Torres; la cantante Mala Rodríguez; la diseñadora y ex de David Bisbal, Elena Tablada; la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el actor Adrián Lastra y la hermana y representante de Mario y Óscar Casas, Sheila Casas.

Además, según ha conocido El Televisero en exclusiva, una de las actrices de ‘La que se avecina’ también dará el salto como concursante en ‘Bailando con las estrellas’. Carlota Boza, la intérprete que ha dado vida a Carlota, la hija de los Cuquis, Maite y Amador (Eva Isanta y Pablo Chiapella) en la serie de Telecinco, también formará parte del casting.

Athenea Pérez, de ‘Cuentos chinos’ a ‘Bailando con las estrellas’

Athenea Paulinha Pérez Nsué, nació en Murcia en el año 1996 y alcanzó la fama en el año 2023 gracias al certamen de belleza ‘Miss Universo España’, donde se alzó con la corona tras competir contra candidatas de diecisiete provincias.

Además de por su victoria, Athenea Pérez saltó a la fama después de denunciar los fuertes ataques que había recibido en redes sociales por su color de piel. Tras dar varias entrevistas en diferentes programas, la modelo fichó por el efímero ‘Cuentos chinos’ de Jorge Javier Vázquez donde la vimos haciendo un único reportaje antes de la cancelación del formato.

Ahora, Athenea llega a ‘Bailando con las estrellas’ con un claro objetivo: ganar. «La competición me llena el alma y bailar, también. Me encanta y llevo dos años haciendo ‘heels’ (una modalidad en tacones). Tengo una licenciatura en reggaetón», confiesa en su vídeo de presentación. «Me apetece arriesgarme con el contemporáneo, me llama muchísimo la atención», añade después de dejar claro que en los bailes latinos se maneja a la perfección.