Avance ‘Pecado Original’, capítulo viernes 12 de enero: Halit y Kerim se alían, Ender acorralada

‘Pecado original‘, la serie turca que se emite diariamente en Antena 3, emitirá el último capítulo de la semana este viernes 12 de enero en su horario habitual. La ficción atraviesa un giro inesperado en sus tramas tras el divorcio de Kaya y Ender y el regreso bomba de Yildiz con Halit tras alejarse de Kerim.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Kaya comunicaba a Ender que rompía su matrimonio tras descubrir su gran mentira gracias a Sahika, que parece haber logrado su objetivo de desenmascarar a su gran enemiga delante de su hijo y de su marido, que no quieren saber nada de Ender. Además, Yildiz decidía volver a vivir con Halit en su mansión.

¿Qué va a suceder en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 estrena este viernes, a partir de las 17:00 horas, justo después del episodio 2790 de ‘Amar es para siempre? Entérate a continuación:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes, 12 de enero

Ender en ‘Pecado original’

Ender se ve cada vez más acorralada y sola, y su familia no quiere saber nada de ella. No obstante, da un paso al frente y revela por su propia boca a Halit que realmente no traspasó las acciones a sus hijos para adelantarse a Sahika, aunque llega demasiado tarde, porque él ya lo sabía todo gracias a Metin. Mientras tanto, Sahika ya se ha ocupado de contarle a Erim la verdad.

Kerim se presenta en la mansión de Halit tras invitarle a una cena. El joven directivo ya tiene autoridad en el holding Argun para poder firmar, tras hacerse con la confianza absoluta de Halit, después de ascenderle en su nuevo contrato. Por otro lado, Kerim sigue muy interesado en Yildiz, pero ella decide poner una excusa para no bajar a la cena y no encontrarse con su antigua ilusión.

Mientras que Sahika busca meter presión a su hermano y se cita con él en el hotel para que su proceso de divorcio con Ender arranque cuanto antes. De forma paralela, Yildiz va a intermediar para salvar el matrimonio de Kaya y Ender tras enterarse de lo sucedido y planea orquestar una cena conjunta para que ambos se reencuentren sin que ellos lo sepan, y así se lo pide a Halit.

Por último, Yigit y Lila se encuentran planificando su boda, pero él quiere retrasar su compromiso hasta que la situación entre sus padres se haya calmado.