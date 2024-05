Ángel Cristo destroza a ‘Supervivientes’ al destapar la verdad oculta de la agresión de Arantxa

Ángel Cristo no da puntada sin hilo en ‘Supervivientes 2024‘. Después de desaparecer y poner contra las cuerdas al reality, el concursante ha proseguido con su particular contienda contra el espacio de supervivencia. Lejos de calmar las aguas, Ángel Cristo le ha afeado en pleno directo al espacio la urgencia que se han tomado en tomar medidas contra él en detrimento de cuando se tomaron con Arantxa del Sol por la agresión que le propinó en una barca. Un gesto que ha dado mucho de lo que hablar y por el que Carlos Sobera ha tenido que intervenir.

Antes de ello, el presentador ha contactado con el concursante, que aseguraba no estar pasando por su mejor momento. «No voy a mentir. No me encuentro bien. Antes de nada quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente. Así que pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. todas las personas que se han preocupado. Yo me encuentro psicológicamente bastante mal límite de la situación. Fisicamente me encuentro fuerte, pero psicológicamente ya no», ha reconocido.

En la misma línea, Ángel Cristo ha aprovechado para afearle al reality la situación que estaba atravesando. «Se han sobrepasado unas líneas rojas que nunca pensé que se sobrepasarían. Habéis visto muchas cosas en imágenes per hay otras tantas que no se han podido captar porque desgraciadamente no se graban y pasan en un abrir y cerrar de ojos. Yo he explotado y he sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio sin importar lo que me podía ocurrir obviamente. Llevo cuatro años donde no he podido estar con mi hija, 30 horas al mes como han dicho. Cuatro años por un error del que no me perdonaré en la vida. Yo no sé nada de mi hija», ha explicado el concursante.

Ángel Cristo saca a relucir la agresión de Arantxa y la inacción de ‘Supervivientes’

En ese momento Carlos Sobera le ha cortado para intentar contextualizar lo que estaba comentando. Una interrupción que poco o nada le ha gustado a Ángel Cristo: «No, si me vais a cortar, no hablo. La gente tiene que entender lo que ocurre». Sobera le ha explicado los ritmos del reality y le ha advertido de que su decisión tendría consecuencias. Un detalle que le ha hecho estallar a Ángel Cristo: «Me da igual las consecuencias que tenga. Entonces también deberíamos hablar de cuando Arantxa del Sol me pegó en la lancha y no se tuvo en cuenta. El equipo lo sabía y no hubo consecuencias ante eso, ¿verdad? Aquí consecuencias para unos sí y para otros no. Yo me he marchado porque psicológicamente no podía mas y la situación era insostenible»

«Arantxa del Sol está fuera de ‘Supervivientes’. Esas son las consecuencias de haber realizado el acto que realizó», le ha trasladado tajantemente Carlos Sobera. A pesar de ello, Ángel Cristo ha insistido: «Tenía que haber sido dos semanas antes. Debía haberse ido por incumplimiento de las normas. Se la permitió estar aquí, se fue por decisión del público». «Cuando se tuvo conocimiento se tomaron las decisiones y vuelvo a insistir, está fuera del concurso», le ha trasladado el presentador, ante lo que Ángel Cristo le ha arreado: «Mentira, lo juro por mi hija». «Tú decidiste no haber denunciado lo que ocurrió con Arantxa. Luego nos enteramos», ha vuelto a insistir Sobera. «Eso no es así. No mientan a la gente, por favor«, ha clamado el todavía concursante antes de cortar la conexión.