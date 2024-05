Fernando Tejero confiesa por qué tiene miedo a Hacienda en ‘El Hormiguero’: «Me cago en los ministros»

Fernando Tejero fue el invitado estrella de este martes en ‘El Hormiguero’, y no dudó en presentarse como un libro abierto. Si bien visitó a Pablo Motos para hablar de su nueva película, ‘Historias’, el actor no tuvo reparo en pronunciarse sobre sus últimos problemas con la agencia tributaria. Y cuando el presentador puso sobre la mesa la política, el cordobés tampoco dudó en dejar claro su retrato más sincero del panorama actual.

Nada más arrancar su visita, Pablo Motos dejó en un segundo plano los detalles de la nueva película de su invitado para ir directo al grano. «¿Qué te da más miedo a ti, la soledad, el dolor… Hacienda?», preguntó el valenciano con sorna mientras su invitado se recostaba en la silla a medida que el público empezaba a aplaudir esperando su respuesta.

«¿Hacienda es un miedo que no nombramos?», insistió con tono de burla Motos antes de que Fernando Tejero le interrumpiese para explicarse. «Te prometo que a mí me llega una carta de Hacienda a casa y me tiemblan las piernas hasta que voy a recogerla a correos», comenzó explicando el actor, que no dudó en confesar su pavor ante las notificaciones de la agencia tributaria.

Fernando Tejero: «Mi mayor miedo es Hacienda»

Cabe recordar que el actor de ‘La que se avecina’ guarda un turbulento pasado con Hacienda que comenzó en 2010. «Me cago en todos los ministros de Hacienda que ha habido, en todas las sucursales…», bromeó Tejero antes de recordar el fatídico episodio que vivió a raíz de los malentendidos con su única empresa, Lázaro producciones.

Pablo Motos y Fernando Tejero en ‘El Hormiguero’

«¿Habéis tenido una inspección?», preguntó Motos impaciente. «Eso no ha sido una inspección, eso ha sido un registro hasta los calzoncillos. Te prometo que es literal, yo recibo una notificación de una carta de Hacienda y hasta que no veo lo que es… me tiemblan las piernas», insistió Fernando Tejero, que intentó rememorar sus problemas legales sin perder su característico sentido del humor.

«El miedo que yo tengo ahora mismo mayor… Hacienda», sentenció el protagonista de ‘Historias’ haciendo estallar en carcajadas al presentador, que pasó entonces a otro tema. Pero los arranques de sinceridad por parte de Tejero no acabaron ahí, ya que más adelante en la entrevista Pablo Motos pondría sobre la mesa, como ya es habitual, el tema de la política.

Cuando el conductor de ‘El Hormiguero’ preguntó al cordobés por cómo es el ambiente en las cenas de Navidad con un hermano de Podemos y otro de Vox, el actor recordó cómo aprendió a sobrellevarlo. «Hubo un año que yo entré a mi casa y dije, aquí no se habla de política ni de nada… y se nos acabó la conversación», confesó entre risas Fernando Tejero antes de lanzar un duro comentario sobre el panorama político nacional.

«No voy a hablar porque me caliento»

«Es cierto que a mí ahora me cuesta muchísimo discutir por política, me parece que la política está… no voy a hablar porque me caliento. Tengo mi ideología muy clara», añadió el invitado de Pablo Motos, mientras el presentador insistía en lo «poco que piensan» los políticos en la ciudadanía. «A mí me parece patético, es como un programa del corazón donde van a atacarse unos a otros sin ningún tipo de escrúpulo, en un país democrático, unas barbaridades…», espetó el actor.

«Yo creo que hemos confundido un poco la libertad de expresión, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero si eso sirve para insultar y para machacar al otro… no lo sé, es una opinión mía.», insistió Fernando Tejero mientras Motos secundaba sus palabras. «Todo es respetable sin hacer daño», apuntó el presentador de Antena 3.