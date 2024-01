Avance de ‘La Promesa’ capítulo próximo: Vera halla algo misterioso de Jana y un altercado

‘La Promesa‘ ha avanzado en sus tramas en el capítulo 281 emitido en TVE este miércoles, con Cruz negándose a readmitir a María Fernández. Doña Pía ha insistido después de descubrirse que el verdadero ladrón del reloj de Lorenzo fue Jerónimo Gamboa, el falso ayuda de cámara de Pelayo, pero la marquesa no ha sucumbido. Considera a Vera más competente y prudente de lo que lo era María y de ahí no se va a mover.

La maldad y la falta de empatía de Cruz no conoce límites, pero la vida le ha castigado con un duro revés que le ha llevado al borde del llanto. Leonor se ha marchado ya rumbo a Estados Unidos para cumplir su sueño de trabajar en el mundo de la moda. Sin embargo, no se despidió de su madre ni del resto de la familia porque quiso irse a la francesa, de tapadillo.

Al enterarse, Cruz se ha indignado profundamente. Ha montado en cólera, sobre todo al descubrir que se ha ido sin despedirse con la complicidad de su marido Alonso. No obstante, le ha dejado una carta cuyo contenido es capaz de templar gaitas y reconciliarla con ella.

Por otro lado, Curro ha mediado con Alonso para que levante el veto y acceda a que Mr. Cavendish pueda volver a hacer negocios en La Promesa. Los argumentos que le da son de peso e incluso Manuel apoya este cambio de parecer del marqués y parece que esas insistencias resultan fructuosas. Mientras, Catalina, tras una charla pendiente por su plantón en la pedida de mano, se ha reconciliado con Pelayo.

En paralelo, Simona echa mucho de menos a Candela, que ha emprendido un viaje a Andújar (Jaén) para reencontrarse con una amiga, pero lo cierto es que tiene sus reservas y duda de que ese haya sido el verdadero motivo de su reciente marcha. ¿Está relacionada con la llamada frustrada e indebida en la biblioteca? ¿Qué esconde la ayudante de cocina?

Vera sugiere a Lope ayudarle en la cocina y él acepta, ajeno a la atracción que la joven siente verdaderamente por él. Abel ha mostrado todo su apoyo a una desolada Jana por la situación de María Fernández. Se aprovecha de esta debilidad para estrechar la relación. Y Manuel se ha colado en la habitación de la criada cuando no había nadie para dejarle un regalo.

Además, todos en el servicio rabian, y con razón, al ver a Jerónimo deambular a sus anchas por los pasillos de La Promesa y sin recibir represalias mientras que María Fernández continúa desahuciada en la menesterosa cabaña de Ramona aguardando a un regreso que, por ahora, no se va a producir. Por su lado, el conde de Añil ha rogado a Lorenzo discreción con el asunto del robo.

Por último, Lorenzo se ha reunido con discreción con Cruz para informarle de los avances en el plan que ambos han trazado para acabar con Curro. La idea es que el muchacho muera por una bala perdida en una cacería y el Capitán de la Mata ya tiene al matarife perfecto, pero por lo pronto ha preferido no desvelarle la identidad. De momento, ya tienen un paso hecho: Alonso ha aceptado la celebración de esa montería.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 282 – Jueves 1 de febrero

Feliciano evita in extremis que una brutal pelea entre Salvador y Jerónimo a punta de navaja tenga consecuencias irremediables. Y mientras, todos siguen ocultando a María Fernández que el robo ya se ha resuelto, pero que la marquesa se opone tajantemente a su reincorporación.

Jana recibe un regalo misterioso que descubre Vera en primer lugar. Es de Manuel, pero la doncella desconoce su remitente. Abel sale al paso y afirma que es suyo falsamente. Aunque luego en la intimidad le hace ver a la doncella que solo puede ser de Manuel, que no ceja en su empeño de reconciliarse con Jana.

Alonso, convencido por los pretextos de Curro y Manuel, accede a que Catalina y Pelayo sigan haciendo negocios con el inglés en La Promesa tras hablar con la casa real y Catalina le agradece a su hermano su apoyo.

Catalina intenta arreglar su relación con Pelayo, pero nota que él no termina de perdonarle el rechazo. Es normal. Y Simona lamenta la despedida de Candela y no acepta la ayuda de Vera, como propone Lope. La cocinera está angustiada al temer que Candela no vuelva nunca más.

Los preparativos de la inminente cacería en honor de Curro, que realmente encierra su crimen, hacen que Cruz discuta con Lorenzo y Jana lo haga amargamente con su hermano. ¿El plan de asesinato del joven muchacho se truncará?