Ana Obregón dice delante de Sonsoles lo que piensa de su programa: «Hacer un periodismo…»

Desde hace días, Ana Obregón vuelve a estar en el ojo del huracán por la polémica suscitada en torno a si ha donado a la Fundación Aless Lequio todo lo ganado por las exclusivas del nacimiento de su hija-nieta y por los derechos del libro de su hijo. Cansada de que se la cuestione y de que incluso Alessandro Lequio haya tenido que entrar en escena, la actriz y presentadora ha irrumpido este jueves en ‘Y ahora Sonsoles’.

Lo hacía para romper su silencio y dejar clara su visión de los hechos después de que la Fundación Aless Lequio haya enviado un comunicado defendiendo a la propia Ana Obregón. Y es que en estas semanas ha sido señalada por haber engañado al no haber aportado ni un euro en 2023 pese a lo dicho una y otra vez en entrevistas.

«¿Cómo te has quedado al ver las informaciones?», le preguntaba Sonsoles Ónega. «Te voy a decir la verdad, muy triste. La fundación de mi hijo era para honrarle y cumplir sus deseos», le respondía Ana Obregón recordando como uno de sus deseos antes de morir en mayo de 2020 es que quería crear una fundación y que todos los derechos de autor de su libro fueran para ello.

«En diciembre de 2020 yo hice una exclusiva en ¡Hola! donde dije que utilizaría el dinero para crear la Fundación. Esa exclusiva que me costó muchísimo porque no podía parar de llorar la hice pensando en la Fundación. No tenía fuerzas para trabajar ni de absolutamente nada. De lo que me pagaron, yo tuve que pagar a Hacienda y lo que quedó fue para crear la Fundación en 2021. Pero había problemas burocráticos de que no se podía usar el nombre de mi hijo y la Fundación no se constituye hasta finales de 2021», explicaba Ana Obregón.

«Por esos problemas se registró en la Comunidad de Madrid a mediados del 2022 y para registrarlo había que hacer una dotación de 30.000 euros. Y cogí parte de lo que quedó de la exclusiva y de publicidad hice la dotación. En 2022 empezamos a tenerla por fin, luego hubo una persona fabulosa que se llama Aurelio Palomo, que era un conocido de Alessandro, y nos donó una inmensa cantidad y dos locales. Y en 2022 yo hice otro posado para ¡Hola! y eso fue directamente a la Fundación. Te he enviado Sonsoles los certificados de las donaciones», seguía diciendo Ana. «Efectivamente yo he visto esos papeles», ratificaba la presentadora.

Después, Ana Obregón aclaraba que ella jamás había dicho que todas sus exclusivas fueran a ir para la Fundación. «Yo jamás he dicho que todas mis exclusivas fueran para eso. A la Fundación le dedico horas y horas, mi familia ha donado todos los muebles del despacho de mi padre. Es que solo me dedico a ella y a cuidar de Anita», añadía la actriz y presentadora.

Ana Obregón agradece a Sonsoles Ónega su profesionalidad con zasca a otros programas

Al ser preguntada por quién cree que está detrás de todo esto y quién le quiere hacer daño, Ana Obregón escurría el bulto al decir que no lo sabía. «Cuando pasó lo de mi hijo podría haberme dedicado a llorar o suicidarme, que estoy en contra del suicidio, pero era lo que tenia pensado. Y no lo hice porque quería ayudar a que ninguna madre pasara lo que pasé yo con mi hijo. Nuestra Fundación está totalmente enfocada a un cáncer muy agresivo que solo afecta a niños y jóvenes, que es el sarcoma de Edwin. Y en 2023 hemos donado 130.000 euros a nivel europeo para una investigación», remarcaba.

«A mí lo que me sorprende es que el padre de Aless asegura que todo esto ensucia el nombre de vuestro hijo pero la Fundación sigue trabajando, ¿no?», le preguntaba Sonsoles. «Nosotros seguimos trabajando a pleno pulmón. Ahora estamos con dos ensayos uy importantes que vamos a financiar el año que viene. Es que parece que ayudar a los demás es un delito. No lo entiendo Sonsoles. Ayer me dio la llorera, yo he llorado demasiado en dos años, he perdido a mi hijo, a mi padre y a mi madre. He seguido sin tener fuerzas pero quiero ayudar a los demás, aunque parece que en este país ayudar es un delito. Me dan ganas de dejarlo todo«, sentenciaba.

Después, Ana Obregón dejaba claro que no tenía problemas en contestar a ninguna pregunta y felicitaba a Sonsoles y su equipo, dejando claro lo que piensa sobre su programa. «Te doy la enhorabuena por tu programa, por tus colaboradores y por contrastar las informaciones y hacer un periodismo digno que se necesita en este país», remarcaba la actriz y presentadora, en lo que parecía una pulla a otros programas de la competencia.